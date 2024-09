Ce nu a spus Roxana Mînzatu, după ce a fost propusă comisar european. Titus Corlățean, dezvăluiri

În emisiunea “Punctul de Întâlnire”, realizată de jurnalistul Radu Tudor, a fost invitată Roxana Mînzatu, propunerea lui Marcel Ciolacu pentru funcția de Comisar European. Totodată, Titus Corlățean, prezent în platoul emisiunii a explicat de ce, în opinia sa, Roxana Mînzatu reprezintă una dintre cele mai bune variante pe care le putea da România pentru funcția respectivă.

El a împărtășit o poză pe care o are cu aceasta, de la alegerile din 9 iunie. Mai mult, Titus Corlățean i-a făcut un portret politic, și-a argumentat poziția, și a vorbit de parcursul “corect” pe care Roxana Mînzatu l-a făcut.

"Am fost coleg acum 20 de ani cu Roxana Mînzatu. Ceea ce nu a spus Roxana este că a început de jos"

"Fotografia aceasta este din campania electorală de la alegerile din 9 iunie. Brașovul, și am rațiuni de suflet, este singurul județ, împreună cu Maramureșul, și acolo am o rațiune de suflet, în care am fost în campanie electorală în altă parte decât în Dâmbovița, unde sunt senator. Rațiunea de suflet ține aici și de faptul că tinerețea în politică acolo mi-am început-o, adică în Brașov. Am fost coleg acum 20 de ani cu Roxana Mânzatu. Ceea ce nu a spus Roxana este că a început de jos. În mod corect și-a construit cariera. A procedat foarte corect. Nu a sărit etape. Nu le-a ars. A plecat ca și consilier județean, a învățat administrație județeană, special pe fonduri europene. Construcția proiectelor cu finanțare din fonduri europene a plecat de acum 20 de ani. Are o doză uriașă de echilibru și de bun simț. Presa poate să facă calificarea oamenilor politici. Jurnaliștii pot spune care sunt oamenii politici care au conținut, care au făcut ceva în viață, care au o carieră. Sunt și alții care sunt lipsiți de conținut. Roxana face parte din categoria care și-a construit cariera profesională muncind foarte solid. Este o persoană foarte organizată și foarte muncitoare. Noi doi și cu toată echipa am fost la Zărnești, în Brașov. Acolo am vorbit de apă și canalizare pe proiecte pe care noi le-am început acum un număr de ani, în modul în care se finanțează 'la talpa țării', cum spune Roxana. A cunoaște lucrurile acestea, nu logoree, nu retorică goală, e un mare avantaj. Când te duci cu realitatea din țara ta, și cunoști efortul de dezvoltare, ai în desagă ce îți trebuie", a argumentat Titus Corlățean.

O experiență de două decenii în zona politicii de coeziune și a fondurilor europene

Comisia Europeană are un rol diferit față de Parlamentul European în care activez acum. Este motorul integrării europene, are inițiativă pe zona legislativă, pentru a duce înainte integrarea europeană. Cert este că mă duc pe acest drum cu o experiență de două decenii, în zona politicii de coeziune, a fondurilor europene, care, iată, au schimbat viața multor români și a multor europeni", a spus Roxana Mînzatu.

"În zona politicii de coeziune, am lucrat și în comunități locale, diverse industrii și sectoare ale economiei. Am lucrat la nivel guvernamental, am fost ministru, membru al Parlamentului României în Camera Deputaților. Prin această implicare, în zona fondurilor europene, în toate domeniile de activitate menționate anterior, am reușit să am o perspectivă asupra diverselor politici europene care ne impactează viața de zi cu zi, iar cu această expertiză merg și pe drumul acesta de a ocupa funcția de comisar european.

Însă urmează niște etape, respectiv etapa în care, în mod oficial, președinta Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen, desemnează atât comisarii, cât și portofoliile acestora. Apoi, vor avea loc audieri în comisiile de specialitate ale Parlamentului European și, bineînțeles, începerea activității pentru toți cei care trec de acest proces, la finalul acestei toamne", a spus Roxana Mînzatu, pentru DC News. Vezi tot articolul aici!

