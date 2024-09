Roxana Mînzatu, prima reacție oferită DC News după ce a fost nominalizată comisar european de Marcel Ciolacu

Citește și - Ciolacu: Voi face nominalizarea pentru viitorul comisar european în persoana doamnei Roxana Mînzatu / video

"Acum voi merge la Guvern și voi face nominalizarea pentru viitorul comisar european în persoana doamnei Roxana Mînzatu, urmând ca în perioada următoare să continui discuțiile cu președinta Comisiei pentru a închide și portofoliul. Atributul anunțului, în ceea ce privește atribuțiile și portofoliul, revine președintei Comisiei.", a spus premierul Marcel Ciolacu, luni dimineață, în cadrul unor declarații de presă.

DC News a contactat-o pe Roxana Mînzatu, membră PSD și europarlamentară, cu ce gânduri întâmpină această nominalizare a premierului Marcel Ciolacu, dar și ce experiență o recomandă pentru a ocupa funcția de comisar european. Roxana Mînzatu a oferit prima reacție pentru DC News.

"Sunt onorată de nominalizare. Apreciez încrederea pe care mi-a acordat-o premierul Marcel Ciolacu. Evident, este pentru mine un privilegiu, dar și o responsabilitate să pot să reprezint România, într-o structură decizională atât de importantă a Uniuni Europene, precum este Comisia Europeană.

O experiență de două decenii în zona politicii de coeziune și a fondurilor europene

Comisia Europeană are un rol diferit față de Parlamentul European în care activez acum. Este motorul integrării europene, are inițiativă pe zona legislativă, pentru a duce înainte integrarea europeană. Cert este că mă duc pe acest drum cu o experiență de două decenii, în zona politicii de coeziune, a fondurilor europene, care, iată, au schimbat viața multor români și a multor europeni", a spus Roxana Mînzatu.

"În zona politicii de coeziune, am lucrat și în comunități locale, diverse industrii și sectoare ale economiei. Am lucrat la nivel guvernamental, am fost ministru, membru al Parlamentului României în Camera Deputaților. Prin această implicare, în zona fondurilor europene, în toate domeniile de activitate menționate anterior, am reușit să am o perspectivă asupra diverselor politici europene care ne impactează viața de zi cu zi, iar cu această expertiză merg și pe drumul acesta de a ocupa funcția de comisar european.

Însă urmează niște etape, respectiv etapa în care, în mod oficial, președinta Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen, desemnează atât comisarii, cât și portofoliile acestora. Apoi, vor avea loc audieri în comisiile de specialitate ale Parlamentului European și, bineînțeles, începerea activității pentru toți cei care trec de acest proces, la finalul acestei toamne", a spus Roxana Mînzatu, pentru DC News.

Dintr-un sondaj realizat recent de DC News a rezultat faptul că Roxana Mînzatu ar fi cea mai potrivită pentru această funcție de comisar european.

Rezultatele sondajului au plasat-o pe primul loc pe Roxana Mînzatu, membră PSD și europarlamentară, recunoscută pentru că are o experiență vastă în domeniul fondurilor europene și al dezvoltării comunitare. Cu o carieră marcată de diverse funcții publice, inclusiv aceea de ministru al Fondurilor Europene în anul 2019, Roxana Mînzatu a demonstrat un angajament constant în a susține antreprenoriatul, dar și în implementarea programelor de suport pentru comunitățile vulnerabile.

