"Aşteptăm cu toţii să ne întoarcem la normal, după doi ani de pandemie, pandemie ce ne-a dat viaţa tuturor peste cap. Sper că pentru cei din sănătate obiectivul este mult mai ambiţios: acela de a reconstrui o stare de normalitate cu mult mai bună decât înaintea pandemiei, când unul din două decese din România era prematur şi prevenibil.

În mod tragic, în aceşti doi ani peste 120.000 de români şi-au pierdut viaţa, lăsând îndoliate zeci de mii de familii şi mii de copii orfani de cel puţin un părinte. Ce este mai tragic este că cea mai mare parte a acestor decese au fost înregistrate în cel de-al doilea an pandemic, an în care am avut la dispoziţie metode diagnostice, vaccinuri eficace şi sigure, şi medicamente inovative pentru a limita impactul pandemiei şi a preveni toate aceste decese, formele severe, cazurile de spitalizare.

Acum suntem pe o fază descendentă al celui de-al cincilea val, ne uităm mai optimişti în viitor. Vom ajunge într-o fază endemică, dar nu vom fi cu toţii lipsiţi de riscuri. O bună parte dintre cei care au ales să nu se vaccineze, au trecut prin boală, vor avea de înfruntat riscurile COVID-ului persistent. Studiile ne arată o frecvenţă mare a acestei patologii. Se apreciază că între 5-10% dintre cei care au trecut prin boală vor rămân cu afectări neurologice, cardio-vasculare sau pe alte organe. Va fi o presiune suplimentară pe sistemele de sănătate", a explicat Gabriel Dina, Corporate Affairs and Health&Value Manager, Pfizer România.

Mai este o categorie de persoane la risc

"A doua categorie la risc este reprezentată de cea a pacienţilor vârstnici, peste 65 de ani, pacienţi cu boli cronice, pacienţi cu sistem imuno-suprimat, persoane care vor avea de înfruntat riscuri adiţionale din cauza foarte probabilei reemergenţe a unor infecţii respiratorii determinate de virusuri sau bacterii, care erau în circulaţie importantă înainte de pandemie şi a căror transmisie a scăzut mult în pandemie datorită măsurilor de control. Pentru aceste grupuri de risc se impune un program naţional de asigurare a accesului la vaccinuri şi tratamente deja disponibile", a mai precizat Gabriel Dina.

