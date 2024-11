Marea dispariție, pentru prima dată, la alegerile prezidențiale! Avantaj pentru Ciolacu

Mugur Ciuvică a afirmat că, în prezent, Nicolae Ciucă are prima șansă să intre turul II al alegerilor prezidențiale alături de Marcel Ciolacu, subliniind că nu există un val anti-PSD. El a menționat că valurile anti-PSD anterioare au fost create, dar acum, în 2024, nu se formează un nou val. Mugur Ciuvică consideră că actualele încercări de a crea o campanie anti-PSD nu sunt relevante, comparându-le cu valurile din trecut, când existau mobilizări masive împotriva PSD.

„În momentul ăsta, Ciucă are prima șansă să intre în turul II, alături de Ciolacu. Ciolacu își dă cu stângul în dreptul continuu pentru că val anti-PSD nu există și nici nu o să apară. Valurile anti-PSD de până acum au fost create. Au fost două valuri care s-au și suprapus cumva: valul pro-Iohannis care s-a suprapus pe un val creat anti-PSD, val anti-PSD creat cu Piața Victoriei cu #rezist, 3 ani de zile. A fost creat valul ăla anti-PSD.

Acum, nu creează nimeni val anti-PSD pentru că PSD e the new PSD și the new PSD e cu stabilitatea. Pro TV, cea mai mare televiziune, nu s-a pronunțat, nu participă la vreun val anti-PSD. Nu participă ONG-uri, nu participă presa străină, nu participă ambasade, nu participă nimeni. Nu se creează în 2024 val anti-PSD. Încercă ăștia, scremut așa, să creeze o retorică din asta de campanie anti-PSD, dar asta nu e val anti-PSD. Val anti-PSD era când se duceau toți, cu diaspora, cu poze, dădeau filme de la Torino, erau fake-uri multe dintre ele, uite acolo, uite acolo!

Ăla e val anti-PSD. Acum, în 2024, nu o să fie niciun val anti-PSD.", a spus Mugur Ciuvică.

„Nu ai de ce să faci val anti-stabilitate"

Mugur Ciuvică a explicat că nu există un motiv pentru a crea un val anti-stabilitate. El a subliniat că fundația valului anti-PSD s-a construit în timpul campaniei anterioare, dar că, în prezent, nu s-a creat nicio bază pentru un nou val anti-PSD. Deși va exista o retorică din partea politicienilor care se proclamă anti-PSD, Mugur Ciuvică susține că acest lucru nu va genera un val real anti-PSD, subliniind că Nicolae Ciucă și Elena Lasconi nu vor reuși să mobilizeze un astfel de val în România.

„Nu ai de ce să faci val anti-stabilitate. Cine îl face? Tata? Face Ciucă val anti-PSD? (...) Fundația valului anti-PSD s-a creat în timpul campaniei și înainte mult, cu Mickey Mouse, cu China, cu alea, se crea fundația valului anti-PSD. A explodat între turul I și turul II, dar fundația s-a creat cu vreo două luni înainte.

Acum, au trecut cele două luni, înainte, nu s-a creat nicio fundație pentru niciun val anti-PSD, deci nu o să existe niciun val anti-PSD.

O să existe o retorică a politicienilor care se dau ei anti-PSD, dar asta nu creează val anti-PSD, că nu creează Ciucă și cu Lasconi val anti-PSD în România.", a spus Mugur Ciuvică la emisiunea Miercurea Neagră, de pe DC News, DC News TV, ȘtiriDiaspora.

