Ce au vorbit Victor Ponta și Cătălin Cîrstoiu a doua zi după nominalizare: Nu merita asta, i-au stricat viața

”În momentul în care are loc această emisiune cu dumneavoastră, onorabila coaliție s-a reunit, domnul candidat oficial, profesor, doctor Cătălin Cîrstoiu nu a fost invitat”, a menționat analistul politic Bogdan Chirieac.

”Trist, sincer. Eu îl cunosc pe domnul Cîrstoiu. Am vorbit cred că a doua zi după ce a fost nominalizat. Eu anunțasem public, înainte să știu că e el candidat, că îl susțin pe Piedone, am explicat și de ce îl susțin pe Piedone. Și i-am zis: 'Domnule, ce să zic? Succes'. Dar, parcă am mai văzut filmul ăsta de două ori, că eu îs bătrân în politică, par așa la față tânăr, dar sunt bătrân după cum ne știm de atâta timp. Parcă am văzut cu Mircea Geoană în 2004, candidat la Primăria Capitalei, și cu Cristi Diaconescu în 2008”, a declarat, în cadrul emisiunii ”Interviurile DCNews”, fostul premier Victor Ponta.

Viața lui Cătălin Cîrstoiu

Victor Ponta l-a întrebat pe Cătălin Cîrstoiu: ”Ești sigur că știi în ce te bagi?”. ”Domnule, au zis că mă susțin”, a răspuns Cătălin Cîrstoiu, conform relatării lui Victor Ponta. ”Doamne ajută! Așa să fie”, a continuat fostul premier.

”Nu cred că merita chestia asta, cred că i-au cam stricat viața lui Cătălin Cîrstoiu. Avea o viață bună, manager, profesor, e decan la facultate. Nu e corect, sincer. E un mesaj pentru oamenii din afara oligarhiei, (...) oligarhie înseamnă puțini care dețin puterea și nu primesc pe nimeni în jur. Un mesaj: 'Băi, nu, n-ai loc, n-ai ce căuta aici' ”, a mai spus Victor Ponta.

