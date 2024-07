În cadrul interviului, jurnalistul Val Vâlcu a subliniat lipsa unei viziuni pe termen lung în sportul românesc, comparând situația cu cea a Franței, care și-a pregătit succesul la Campionatul Mondial timp de 20 de ani, printr-un program bine structurat și susținut de stat. În contrast, el a remarcat absența unui proiect de durată în România, unde perspectivele și proiectele se schimbă frecvent, fără continuitate. Pentru Alexander Hausvater, fotbalul reprezintă personalitatea și curajul unui popor, subliniind că succesul în fotbal necesită riscuri și nu poate fi obținut prin joc defensiv.

„Lipsa de viziune, în cazul nostru de exemplu, ne costă. La un an și jumătate, la doi ani se schimbă perspectiva, proiectele sunt limitate în timp. Am avut acum Campionatul European. Franța, ca să câștige Campionatul Mondial, s-a pregătit 20 de ani, au făcut un program cu centre de excelență, cu un sprijin de stat. De cealaltă parte, mergea mecanismul cluburilor private, după performanță, după profit. Noi ce am putea să gândim? Că nu există un proiect pe termen mediu, darămite unul pe termen lung.”, a spus Val Vâlcu.

„Fenomenul interesant la fotbal, la acest Campionat, din partea României, este că mulți români au crezut că echipa respectivă - care este o echipă extrem de slabă pe plan fotbalistic, pe plan de antrenor, ăsta e un fapt – va lua Campionatul.

Pe mine, tatăl meu m-a băgat în fotbal. Când eram copil, în România, în fiecare duminică mergeam la stadion. Eu eram cu Dinamo, el era cu Progresul și în timpul meciului am învățat totul. Tot ce știu în viață am învățat deoarece, acolo, el și prietenii lui puteau să vorbească, să spună adevărul, nimeni nu îi întrerupea, nu venea Securitatea să-i aresteze.

Așa că, pentru mine, fotbalul a rămas un fel de expresie a personalității și temperamentului unui popor. Cum joacă, ce joacă, cât de curajos e. Fotbalul e pe goluri, dar goluri nu înseamnă că ești echipa mai bună. Ești echipa care marchează mai multe goluri, dar nu poți să marchezi pasând în spate, apărându-te, dacă nu riști.”, a spus Alexander Hausvater.

„Deodată a mers colectivul. În România, colectivul nu funcționează, nu numai fotbalul"

Publicul român a fost impresionant prin prezența sa numeroasă, România ocupând locul 3 ca număr de spectatori, chiar dacă echipa națională a participat doar la o parte a turneului. Alexander Hausvater consideră fenomenul publicului ca fiind o etapă nouă și pozitivă. Alexander Hausvater a subliniat importanța unității și solidarității, evidențiate de fanii români, subliniind că acest spirit colectiv este dificil de realizat.

„Publicul din România sau din diaspora, care a venit pe stadion, a fost foarte frumos. Înțeleg că suntem pe locul 3 ca număr de spectatori, deși nu am participat decât la o parte a turneului.”, a spus Val Vâlcu.

„Fenomenul publicului, pentru mine, e o etapă nouă, e ceva complet nou. Ce arată 30.000-40.000 de oameni?

1. Românii au mai mulți bani

2. Sunt gata să investească acei bani în ceva legat de naționalism, patriotism, iubire de țară, ceva pozitiv vizavi de cuvântul România, „sunt român”. E oribil să auzi pe cineva acuzând, criticând, atacând limba, oameni din istorie, politicieni, orice ar fi, dar mai ales să nu aibă o conștientă că suntem toți cetățeni ai unei țări. Vorbim o limbă comună, avem o istorie comună, trăim o viață similară, oarecum.

Mi se pare foarte important că au venit toți îmbrăcați în tricouri galbene, toți țipau împreună. Deodată, a mers colectivul. În România, colectivul nu funcționează, nu numai fotbalul. E foarte dificil și în teatru.”, a spus Alexander Hausvater la interviurile DC News.

