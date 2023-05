Ce a zis onco-fitoterapeutul Marius Văduva când a aflat ce a mâncat Mircea Badea. Aflăm și care sunt cele două alimente care pot ține cancerul de sân la distanță

Onco-fitoterapeutul Marius Văduva şi soţia sa onco-nutriţionist Annemarie Văduva au fost invitați la Antena 3 CNN.

„Stai să văd dacă îmi amintesc ce am mâncat... Eu mănânc ce apuc. Ce apuc cu de toate. Astăzi am mâncat un iaurt, biscuiți fără gluten, ciuperci cu iaurt și o friptură la grătar pe care nici nu am mai încălzit-o. Am luat-o și am executat-o în timp ce mă uitam la televizor. Eu n-am nervi pentru treaba cu mâncarea. Mă depășește extraordinar. Mănânc ce apuc și din fugă. De multe ori, nici nu stau așezat să mănânc”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

Onco-fitoterapeutul Marius Văduva a fost întrebat cum comentează ce a mâncat Mircea Badea, iar răspunsul a fost: „Riscurile sunt la memorie. Nu am auzit să fi mâncat pește. Pentru a preveni, prin alimentație, demența, avem o combinație foarte interesantă: acid pantotenic - care este o vitamină B, în combinație cu lipsa de B6 și o cantitate insuficientă de Zinc în corp. Dacă l-aș scana acum pe domnul Mircea Badea, aș avea surpriza să văd dacă lipsesc aceste elemente. Și cred că lipsesc. Aceste elemente se iau din suplimente, dar numai dacă ți le recomandă un medic. Din alimente, nu ai nicio șansă să recuperezi toate deficitele din corp”.

Apoi, și Mihai Gâdea a zis ce a mâncat joi: „Salată - cu multe frunze verzi, cu ton, roșii și porumb”.

Ulterior, și onco-fitoterapeutul Marius Văduva şi soţia sa onco-nutriţionist Annemarie Văduva au zis ce au mâncat joi.

„Un smoothie din afine, o salată cu pește și încă o salată fără pește. Peștele era somon”, a zis Annemarie Văduva.

„Eu am mâncat o salată verde și somon la grill. Am mai mâncat o mâncare de linte peste care am pus niște fulgi de soia. Lintea este foarte importantă. Ar trebui să mâncăm o dată pe săptămână. Este bună contra cancerului de sân. La fel de bun este și năutul. Luptă împotriva cancerului de sân”, a zis și Marius Văduva.

