Cazul azilelor din Voluntari. Marius Budăi spune că informațiile prezentate public sunt în discrepanță cu datele din dosarele de acreditare

Principalele declarații:

- Voi prezenta licenţierea acestor centre. În urma analizei pe care am făcut-o, am constatat, în cazul Asociaţiei Sfântul Gabriel cel Viteaz, că prima licenţă provizorie a fost eliberată în martie 2021, sub semnătura ministrului de atunci. A stat la baza a ceea ce s-a întâmplat ulterior, conform legii, şi anume elaborării şi eliberării unei alte licenţe care s-a reînnoit pentru 5 ani, în noiembrie 2022, sub semnătură secretarului de stat.

- Ceea ce m-a contrariat foarte mult este ceea ce am găsit la nivelul dosarelor de acreditare, ceea ce este în discrepanță majoră cu ceea ce se prezintă public. Din fotografii, parcă sunt condiţii de hotel de lux. În totală discrepanţă cu ceea ce public s-a prezentat până acum.

- Toate aceste probe, începând cu februarie 2023, au fost puse la dispoziţia procurorilor DIICOT, dar şi a lucrătorilor din cadrul MAI şi sper că aceste organe, într-un termen cât mai scurt, să facă lumină cu privire la această chestiune.

- Voi solicita o informare şi de la DGASPC Ilfov cu privire la verificările pe care dumnealor le-au făcut lunar, atunci când ordonanţau facturile şi dădeau aprobare pentru plata facturilor emise de către aceste asociaţii. Direcția era in contract cu aceste centre de îngrijire și asistență.

- Vom avea, probabil, mâine sau până la solicitarea premierului, de duminică, luni cel târziu, câteva concluzii.

- Se vor verifica toate centrele, că vorbim de copii, vârstnici sau persoane cu dizabilităţi.

Pintre măsurile pe care Marius Budăi le-a prezentat premierului Marcel Ciolacu se numără introducerea în legislație a unei cerințe privind camerele de luat vederi pentru monitorizarea activității din aceste centre. Vor fi reglementate procedurile de colaborare cu reprezentanții societății civile pentru modificarea legii asistenței sociale, astfel încât pentru fiecare centru de îngrijire să existe un auditor social.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News