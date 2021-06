Caz Flavia Groșan. Schema ei de tratament anti-Covid-19, analizată de experții din UK. Ce s-a descoperit

Mediul pneumolog Flavia Groşan a stârnit o mulțime de controverse în pandemia de COVID-19, după ce a vorbit despre schema de tratament pe care o aplică în cazul pacienților săi infectați cu SARS-CoV-2, ce conține alte medicamente decât cele incluse în schema oficială a Ministerului Sănătății. În plus, ea a ieșit în nenumărate rândură să spună că a tratat peste o mie de pacienți cu propria schemă.

De atunci, ea a fost ținta mai multor analize și a fost chemată să dea mai multe explicații în fața comisiei de la Colegiul Medicilor, dat fiind faptul că mai mulți colegi medici nu au fost de acord cu tratamentul pe care ea îl prescria bolnavilor de COVID-19.

Acum, schema de tratament a Flaviei Groșan a ajuns în atenția experților din Marea Britanie, care au și dat verdictul.

Ce au descoperit experții din Marea Britanie

Specialiștii din Marea Britanie sunt de acord cu schema folosită de Flavia Groșan, iar medicii sunt de părere că medicamentele recomandate pacienților care au astm pot accelera vindecarea după infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Astfel, experții reconfirmă beneficiile medicamente comune și accesibile oricui în tratarea COVID-19.

Doctorii care au tratat pacienții COVID cu medicamente tip suspensie de inhalat au raportat că unii bolnavi și-au revenit mai repede cu până la trei zile, potrivit publicației Daily Telegraph, citată de wowbiz.ro.

Astfel, tratamentul propus de Flavia Groșan este susținut de medicii din Marea Britanie.

Ce spunea Flavia Groșan despre schema sa de tratament

"În zece zile pacienții mei sunt ok, mai stau patru zile în izolare după care își reiau activitatea. În reportajul cu care am pornit am spus o mie. Nu o mie. Eu am mii! Pentru că într-o casă sunt trei, patru pacienți COVID, și pe toți patru i-am tratat.

Deci sunt mii și mii de pacienți care au mers foarte bine. Eu am o schemă în care fiecare medicament știe ce face. Dacă îmi spune că pacientul are febră, ceva nu e în regulă. Dacă îmi spune că tușește, ceva nu e în regulă. Eu controlez povestea. E o poveste, pentru că eu mă adresez lumii. Și va rămâne această poveste scrisă de mine.

Claritromicina singură, nu poate face față. Ea este vedeta, dar are nevoie de ajutoare. Regina este Ventolin, regele este Flixotide.

Ei nu au înțeles de ce sunt eu împotriva Codeinei. Eu nu vreau Codeină care să îmi lase secrețiile în plămâni. Eu prefer bronhodilatatorul, Ventolin. Cu fiecare în parte am stat și am explicat cum să ia acel Ventolin. Eu am inițiat camera de inhalare. Este o sticluță de plastic de care atașezi spray-ul și din care inhalezi din cameră. Știu sigur că îmi ajunge în plămân. Altfel nu!

Eu așa am tratat COVID-ul. Eu sunt pe aceeași schemă de zece ani. Nu de ieri, de azi, de zece ani. Covid-ul este o răceală zdravănă, mai fițoasă așa, un virus un pic mai agresiv, simptomele sunt un pic mai brutale. Trebuie tratat de la primul simptom, intri pe tratament să nu-i dai voie să coboare.

Rolul schemei mele este antiinflamator, să limitez răspândirea COVID-ului, să limitez acțiunea lui inflamatorie. Eu așa am tratat Covid, în stilul ăsta. Schema nu este bătută în cuie, o adaptăm la pacient. Schema mea nu are cortizon, dar când e cazul, îl dau", declara Flavia Groșan la Antena 3.

Colegiul Medicilor, decizie în privința doctoriței Flavia Groșan

Dr. Flavia Groșan, chemată la Comisia de etică. Colegiul Medicilor Bihor: Nu contestăm calităţile profesionale, dar afirmațiile ei sunt încălcări grosolane ale deontologiei medicale

Reprezentanții Colegiului Medicilor Bihor au luat decizia să nu o sancționeze pe Flavia Groșan și să îi permită acesteia să își continue activitatea.

În momentul în care reprezentanții Colegiului Medicilor au fost întrebați dacă Flavia Groșan își poate continua activitatea, aceștia au spus:

„Da, își poate continua activitatea, deoarece nu există nicio plângere la Colegiul Medicilor și nu există acuzații de malpraxis. Nu avem niciun fel de plângere împotriva doamnei doctor. Suntem un mare organism profesional și deocamdată nu s-a pus problema sancționării, mai ales că doamna doctor a fost de o eleganță deosebită. Doamna avocat a înțeles că nu e vorba de o anchetă și, concluzia finală a fost că doamna doctor va continua să își vadă pacienții la cabinetul dânsei fără a mai ieși în spațiul public cu aprecieri la adresa colegilor ce lucrează în sistemul privat sau de stat“, a declarat Carmen Pantiș, președintele Colegiului Medicilor Bihor.