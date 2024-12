Sondaj ARA la ieșirea de la urne. 31% îl consideră extremist pe Călin Georgescu, dar 51% preferă un bărbat președinte. Doar 25% vor o femeie la Cotroceni

ARA a încercat să afle părerile românilor în privința mai multor subiecte, într-un sondaj efectuat la ieșirea de la urne. Astfel, potrivit sondajului, după ce au votat, românii au fost întrebați, printre altele, și care sunt politicienii care se încadrează la categoria extremism.

La întrebarea "Credeți că vreuna dintre următoarele persoane se încadrează la categoria extremism?", alegătorii români au răspuns astfel:

Călin Georgescu - 31%

Nu știu / nu răspund - 28%

Diana Șoșoacă - 19%

Kelemen Hunor - 1%.

Președinte femeie sau președinte bărbat?

La întrebarea "Pentru funcția de președinte al României, vi se pare mai potrivit un bărbat sau mai potrivită o femeie?", românii au răspuns la ieșirea de la urne astfel:

Un bărbat - 51%

O femeie - 25%

Nu contează genul - 24%.

Rusia este un pericol pentru România?

La întrebarea "Credeți că Rusia este un pericol pentru România?", alegătorii au răspuns astfel:

Da - 73%

Nu - 24%

Nu știu / nu răspund - 3%.

Precizăm că Biroul Electoral Central a acreditat ARA Public Opinion SRL să efectueze sondaje la ieşirea de la urne.

BEC a acreditat în total în acest an patru instituții de sondare pentru a realiza sondaje exit-poll: Grupul de studii socio-comportamentale Avangarde S.R.L, The Center for Internaţional Reserch and Analysis S.R.L (CIRA), Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) și ARA Public Opinion SRL (ARA).

