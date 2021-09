Cătălina Porumbel, jurnalistă Antena 3, infectată cu coronavirus: Aici vine surpriza!

"Aici vine surpriza"

"Povestea este simplă. A fost două zile la grădiniţă Catinca, după care a venit acasă cu o durere de gât, dar nimic care să pună probleme. A doua zi, s-a trezit cu nasul înfundat. Din nou, nimic care să pună probleme. Catinca are patru ani, este în al doilea an de grădiniţă. Nu este prima dată când ajunge la grădiniţă. Cealaltă fetiţă a mea are 8 ani.

Neavând febră Catinca, alte simptome care să pună probleme, m-am gândit că este o simplă răceală, nici măcar viroză. Alarma s-a dat când am fost anunţaţi pe grupul de părinţi de la grădiniţă că un copil a fost depistat pozitiv COVID. În momentul respectiv, ne-am dus şi am realizat testele RT-PCR. Aici vine surpriza. Catinca este pozitivă, eu sunt pozitivă, soţul meu este negativ şi fetiţa mea cea mare, Eva, este negativă", a spus Cătălina Porumbel, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"După durerea de gât, care a durat o zi, s-a trezit apoi cu nasul înfundat. I-am administrat medicaţie în funcţie de simptome, ceva ce îi administrez în mod obişnuit. A treia a zi, au apărut nişte episoade de tuse semi-productivă, dar foarte rare. A tuşit de 3-4 ori pe zi. Noi ştiam despre această boală, cel puţin la copii, că ea debutează cu febră foarte mare. Grădiniţa unde este Catinca are termoscanere, de anul trecut. Faptul că nu a făcut febră absolut deloc şi rapiditatea cu care a luat acest virus pe mine m-au mirat. Mă bucur că cea mare este bine, este negativă", a mai spus jurnalista.

"Nu am absolut niciun simptom"

"Eu nu am nimic. Nu am absolut niciun simptom. M-am vaccinat cu Pfizer, sunt vaccinată cu ambele doze. În 30 martie am făcut a doua doză. Ar trebui să am anticorpi în continuare. Soţul meu, la fel, este vaccinat cu Pfizer şi el este negativ. Foarte tare este că, potrivit DSP, soţul meu, care este negativ şi vaccinat, poate să meargă la serviciu, poate să meargă unde vrea. Eu nu iau absolut nimic. Am vorbit si cu domnul doctor Marinescu de la "Matei Balș". Mi-a spus că, atâta timp cât nu am simptome, nu am ce să iau, nu am de ce să iau și, în funcție de simpotmele care apar, tratăm", a spus Cătălina Porumbel.