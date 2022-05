Cătălin Scărlătescu, cucerit repede de Doina Teodoru: La bijuterii nu mă pricep, dar îmi vin idei

Cătălin Scărlătescu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Doina Teodoru.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an. Cătălin Scărlătescu a spus că încă nu s-a gândit la nuntă, deoarece este o persoană spontană.

„La bijuterii nu mă pricep, dar îmi vin idei pe parcurs. Încă nu (n.r. dacă s-a gândit la nuntă). La lucrurile astea nu poți să te gândești. Ce faci, îți pui ceasul să sune la data de, la ora de? Când vine momentul, sunt spontan. Sinceritatea contează cel mai mult, dacă ești sincer, ai orice. Dacă există respect, este și mai bine. Dacă ești sincer și ai respectul ăla normal în tine, nu mai ai nevoie de nimic. Dragostea te lovește!”, a declarat Cătălin Scărlătescu la Antena Stars.

De asemenea, Cătălin Scărlătescu a mărturisit că partenerei lui de viață nu i-a luat foarte mult timp să-l cucerească.

„Nu i-a luat prea mult ca să mă cucerească, m-a luat pe sus așa. S-a întâmplat, pur și simplu, ne-am văzut... A trecut ceva timp de atunci, a trecut un an și ceva”, a spus chef Cătălin Scărlătescu, adăugând: „Eu tot timpul am fost iubit, tot timpul am fost fericit, rare sunt momentele când sunt supărat.”

Scărlătescu și iubita acestuia, Doina Teodoru, prima apariție la TV

În ediția 61 a emisiunii „Prețul cel bun” de la Antena 1, ediție dedicată Paștelui, spectatorii și telespectatorii au avut surpriza să îl vadă pe Cătălin Scărlătescu apărând alături de iubita lui, Doina Teodoru, pe care mulți au cunoscut-o după aparițiile sale savuroase din cadrul emisiunii iUmor. Până acum, cei doi au fost extrem de discreți în privința relației lor și nu s-au afișat împreună, nici în viața reală, și nici în mediul online.

„Deci, tu îi iei la roast sau la mișto și ei se bucură?! Pe Cătălin îl iei la roast?”, a dorit Liviu Vârciu să afle. „Uneori, da”, a glumit Doina Teodoru. „Cum să mă ia la mișto, când eu sunt mișto?!”, a fost reacția imediată a lui Cătălin Scărlătescu, notează a1.ro.

Mai târziu, când îndrăgitul chef a ghicit costul unui produs prezentat la „Prețul cel bun”, acesta a venit alături de Liviu Vârciu și așa au ieșit la iveală detalii savuroase. „Spune-mi, că-s tare curios, cum ai hotărât tu să te cumințești”, a întrebat prezentatorul show-ului.

„O voce! O voce și o floare! Uite, ceva de genul: Ieși acasă!”, a spus Scărlătescu.

„Altă variantă nu aveai. Erai singurul bărbat pe care îl invidiam! M-am oprit eu, s-a oprit Andrei, s-a oprit Pepe, s-a oprit Fodor, băi, dar ce caută Scărlătescu ăsta, de nu vrea să se mai oprească!?

„Am și eu o vârstă”, a răspuns Cătălin Scărlătescu, spre surprinderea tuturor.

