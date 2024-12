Cătălin Predoiu, la audierile din Parlament: ”Aparatul” funcționează, dar are nevoie de întărire și modernizare

Ministrul Predoiu a început prin a mulțumi Parlamentului, pentru sprijinul acordat MAI în mandatul trecut, dar și cadrelor acestei structuri.” Fără munca și competența lor profesională, fără dedicarea și patriotismul lor, niciun rezultat nu ar fi fost posibil”, a spus ministrul.

Prezentăm în continuare discursul susținut în fața Comisia pentru apărare și ordine publică a Parlamentului României de Cătălin Predoiu:

”Din perspectiva ordinii și siguranței publice, aceste audieri se desfășoară la granița dintre două epoci, după părerea mea, care au marcat lumea în care trăim și o vor manca în continuare. Suntem la confluența dintr-o epocă a siguranțe și liniștii relative și o epocă a provocărilor și insecurității.

Provocările pe zona de trafic de droguri, trafic de persoane, migrație ilegală, siguranță cibernetică, discurs bazat pe ură și situații de urgență sunt fără precedent, numeric complexe și se manifestă uneori simultan. Această nouă realitate dictează și prioritățile în anii care vin. Ministerul Afacerilor Interne a anticipat aceste evoluții și prioritățile din mandatul trecut s-au axat pe provocările enunțate. Principalele obiective ale mandatului precedent au fost Schengen, migrația ilegală, lupta cu drogurile, traficul de persoane și crima organizată. După cum se știe, obiectivul Schengen a fost atins din doi pași. Fiecare etapă a avut provocări și caracteristici diferite din punct de vedere diplomatic.

Performanță în reducerea migrației ilegale

Punctul comun însă a fost performanța în reducerea migrației ilegale. În ultimele 18 luni am redus migrația ilegală cu aproximativ 80%, de aceea, din fericire, această provocare imensă în statele din vestul Europei nu există la noi ca preocupare pe agenda publică. Suntem în prezent o țară sigură sub aspectul migrației ilegale. Am instructat structurile Ministerul Afacerilor Interne în ridicarea luptei cu drogurile la un alt nivel, am alocat resurse financiare, peste 100 de milioane de euro pentru foaia de parcurs antidrog a Uniunii Europene, am alocat sute de noi posturi pentru structurile antidrog, am instruit special 70.000 de persoane din structurile Ministerul Afacerilor Interne care au participat la misiuni specifice în zone sau medii cu risc, în special antidrog, am lansat campanii de prevenție.

1260 acțiuni operative antidrog

Agenția Națională Antidrog a făcut aproximativ 10.000 de activități informativ-preventive, desfășurate în mediul preuniversitar, cu 320.000 de beneficiari. Programul de siguranță școlară, în care am cooptat alte șapte ministere, a fost o altă inițiativă a ministerului. De asemenea, am efectuat achiziții extinse pentru echiparea structurilor antidrog și nu numai.

Poliția Română a lansat 1260 de acțiuni operative antidrog, în care 500 de acțiuni de mare amploare, în care au fost cercetate peste 5000 de persoane și destructurate 71 de grupuri mari de crimă organizată, axate pe droguri, cu 440 de dealeri și mari dealeri. Confiscate, peste aproximativ 2.000 kg de droguri de risc și mare risc, 2.800.000 comprimate, peste 9 tone de masă vegetală verde, peste 7 tone de substanțe interzise dopante, 16 tone de pulpă de fructe îmbibată de cocaină. De asemenea, pentru siguranța rutieră asociată traficului de droguri, am lansat la două săptămâni de la preluarea mandatului, operațiunea Blocada, care numai pe zona antidrog a însemnat în acest mandat, 129.495 de acțiuni desfășurate, filtre, controale, teste, altele asemeni.

Zilnic, Ministerul Afacerilor Interne a avut în stradă, în medie, 27.000 de oameni în acțiune pentru siguranța cetățeanului. Este doar un extras de bilanț. Consider aceste rezultate doar un bun început.

Lupta cu ura și violența propagate online, prioritate în noul mandat

Vom avea o continuitate în priorități, lupta cu drogurile, migrația iregulară și traficul de persoane, siguranța străzii, siguranța rutieră, lupta cu crima organizată, placa turnantă a infracțiunilor grave, cyber-criminalitatea, ura și violența propagată online, creșterea capacității de intervenție în situații de urgență. Ministerul Afacerilor Interne va continua războiul contra drogurilor. Războiul contra drogurilor trebuie să devină însă unul național.

România trebuie să lanseze războiul național contra drogurilor și a grupurilor de traficanți de droguri, a grupurilor de interlopi, continuând eforturile deja inițiate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin Hotărârea S187 din 12/10/2023. Acest război trebuie continuat pe linia de combatere, dar trebuie dezvoltat mai sistemic și cuprinzător pe linia de prevenție și educație, ca și pe linia de recuperare și îngrijire a victimelor traficului de droguri, pentru a le ajuta să își recupereze viața. Valabil și pentru traficul de persoane. În partea de recuperare, Ministerul Sănătății are atribuții și responsabilități, după cum în partea de prevenție un rol îl va avea Ministerul Educației.

Parteneriatul cu societatea civilă și familia va avea un rol crucial în educația tinerilor, la fel implicarea ANCOM în ceea ce privește violența în mediul online.

E necesară o politică națională privind migrația

Cum spuneam, România nu mai are probleme de migrație iregulară. Ca să păstrăm această situație, trebuie să facem însă două lucruri în viitor, să dezvoltăm capacitatea Ministerului Afacerilor Interne de a opri orice fluxuri migratorii iregulare, care cu siguranță se vor manifesta după intrarea noastră în Schengen și al doilea, să elaborăm o politică națională privind migrația.

Primul ține exclusiv de MAI, dar al doilea, politica privind migrația țin de Guvern și Parlament. Economia românească are nevoie de forță de muncă. Unele evaluări vorbesc de un deficit între 1 și 3 milioane de cadre din toate domeniile. Prin urmare, trebuie să decidem la nivel de Guvern și Parlament, prin legi și decizii administrative, de unde aducem acești oameni, în ce condiții de siguranță, ce regim juridic le construim, cum ne asigurăm că, pe lângă aportul în economie, nu importăm și probleme de siguranță publică și națională, cum s-a întâmplat în alte state.

Turcia și Coreea, țările cu care ar trebui să discutăm în primul rând

România are câteva parteneriate strategice, între care cu Turcia și Coreea de Sud. Poate că acestea sunt țările cu care trebuie să discutăm în primul rând. Putem adăuga și altele pe listă. În orice caz, în opinia subsemnatului, trebuie să ne organizăm rapid pentru a preveni o eventuală scăpare din mâna a fenomenului și a ne confrunta cu probleme de integrare socială, culturală și securitară cu care alte țări occidentale se confruntă. Avem deja în țară o dezvoltare importantă a minorității ucrainene. Astfel de dezvoltări, precum și apariția de noi minorități economice și culturale sunt iminente în contextul de deficit de forță de muncă. Contingentele de muncitori autorizați de Ministerul Muncii vor crește an de an sub presiunea nevoilor mediului de afaceri. Este important să facem coerent și strategic această creștere, inclusiv din punct de vedere securitar.

Aș dori să vă spun că aceste preocupări se întâlnesc în toate statele europene. Am discutat mult cu miniștrii maghiar, austriac și bulgar pe această temă.

Provocările legate de fenomenele naturale incontrolabile se vor amplifica

Am văzut cu toți în ultimii ani tragediile provocate de fenomene naturale incontrolabile, de la incendiile periodice și regulate din Grecia, Italia, Franța și până la dezastrul de la Sevilia. Am avut și noi experiențele noastre dramatice, cum au fost recent la Galați și Constanța. Aceste provocări se vor multiplica, de aceea vom crește capacitatea de reacție a Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dotarea și pregătire a profesională.

Avem un sistem național integrat, unul dintre cele mai bune din Europa. Ar fi un atentat la siguranța cetățeanului să-l destructurăm din motive instituțional egoiste, care țin de teme mărunte, cum ar fi programele de achiziții și resursele umane. Exportăm siguranță și expertiză pe zona de intervenții pentru situații de urgență, ca și pe zona de Poliție, Jandarmerie și Poliție de Frontieră. Să nu facem greșeala să distrugem ceea ce am construit bine.

Aparatul funcționează, dar are nevoie de întărire și modernizare

Ministerul Afacerilor Interne are soluții dar, fără îndoială, nimeni nu deține adevărul absolut și, pe de altă parte, multe provocări vor fi noi, reclamă inteligență și imaginație. Multe soluții sunt la dumneavoastră, de exemplu pe zona de siguranță în spațiul online, unde PNL a elaborat prin Organizați Femeilor Liberale, un proiect de lege destinat fenomenului. De asemenea, suntem gata să cooperăm cu Parlamentul pentru modernizarea și ameliorarea legilor de organizare a Ministerului Afacerilor Interne și ale domeniului de ordine și siguranță publică în general, inclusiv a legilor care reglementează statutul cadrelor MAI pe toate armele.

Acestea sunt vechi, sunt depășite. Ultimele reforme efectuate în MAI au datat în perioada mandatului Blaga. De atunci ne-am folosit de un aparat care funcționează, dar care clar are nevoie de întărire și modernizare. Cheia succesului sunt oamenii. E nevoie să recunoaștem prin legi un statut adecvat cadrelor din toate armele Ministerului Afacerilor Interne și din centrala ministerului, pentru a face aceste frumoase și nobile profesii din nou atractive și sigure pe termen lung.

În încheiere, aș dori să adaug toată responsabilitatea funcției pe care am deținut-o și cu votul dumneavoastră, eventual, o s-o dețin. România este o țară sigură, grație celor care își dedică viața ordinii, siguranței publice și naționale. Ministerul Afacerilor Interne este gata să contribuie pentru a păstra România sigură în fața oricăror provocări, pentru binele generațiilor prezente și viitoare, pentru viitorul nostru sigur într-o Europă liberă și democratică”, a spus ministrul Cătălin Predoiu, la audierile din Comisia pentru apărare și ordine publică a Parlamentului României.

