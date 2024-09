Cât a luat George Simion la bacalaureat

9,69 este nota obținută la bacalaureat de liderul AUR.

Preşedintele AUR, George Simion, a prezentat, vineri, în staţiunea Olimp, programul de guvernare pentru turism, propus de partidul său, punând accent pe dezvoltarea turismului estival şi istoric prin promovarea obiectivelor istorice, dar şi construcţia de insule artificiale în Marea Neagră ca în Dubai.



„Vrem, prin Planul Simion, ca România să fie ţara turismului. Putem face acest lucru. 98% din firmele de turism au capital românesc. Cu toate acestea, avem numai 2 milioane de turişti anual, turişti străini, pe când românii, anul trecut, au plecat 3,5 milioane în străinătate pentru turism, din care un milion numai în Turcia. Asta este imaginea actuală a sectorului românesc", a spus Simion.



Liderul AUR s-a referit la măsurile propuse de partidul său pentru dezvoltarea turismului românesc.



„Ce este de făcut? Enunţăm prin Planul Simion, avem măsuri specifice domeniului turistic: stimularea funcţionării OMD-urilor, OMD înseamnă Organism de Management de Destinaţie, modificăm şi adaptăm vacanţele şcolare în funcţie de sezonul turistic, oferim prime de incoming în cuantum de 10 euro per turist, dacă acel turist stă minim trei nopţi cazat. Aceste măsuri, la fel ca şi măsurile din alte domenii pe care noi le-am prezentat, despre gospodăria ţărănească, despre reindustrializare, despre transport, se găsesc şi în alte programe de guvernare", a precizat Simion.



Acesta a adăugat că în programul de guvernare 2021 PNL-PSD-UDMR au existat aceste primele de incoming, în cuantum şi de durată mai mari, dar că nu au fost puse în practică.



AUR propune şi un program naţional „Săptămâna istorică" pentru clasele I-XII, în cadrul căruia vor fi organizate excursii şi tabere la obiectivele istorice.



George Simion a vorbit şi despre construcţia de insule artificiale în Marea Neagră, „ca în Dubai", măsură aflată în planul de guvernare AUR.



„O altă măsură inclusă în programul de guvernare era construcţia de insule şi peninsule artificiale. Din partea presei centrale am primit critici şi mi s-a spus că este o măsură excentrică, ciudată. N-am găsit alt argument decât să le răspund domnilor, doamnelor jurnalişti, jurnaliste să îi întrebe pe patronii lor dacă nu şi-ar dori, similar cu Dubai, să aibă o afacere pe o astfel de construcţie. Am văzut exemplu, printre puţinele exemple în care s-au acordat autorizaţii pe Dâmboviţa, în Bucureşti, şi este funcţional şi este de succes şi cu siguranţă putem vedea iahturi, vapoare şi construcţii în largul Mării Negre", a spus Simion.

