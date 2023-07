Căsuța Lu’ Min, Bărdești, Mureș - Imagini de groază. Este de-a dreptul șocant în ce condiții au fost găsiți oamenii din azil

”Ca urmare a uneia dintre multele sesizări pe care CRJ le primește în mod constant cu privire la tratamentele inumane și degradante în care sunt ținute persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, astăzi, 27 iulie, CRJ a efectuat o vizita de monitorizare neanunțată la Centrul de îngrijire și asistență Căsuța Lu’ Min din localitatea Bărdești, județul Mureș.

Echipa a constatat că, pe lângă cei 23 de beneficiari ai centrului cazați în camere, în subsolul clădirii erau ascunse în spatele unei perdele de plastic, printre grămezi de moloz, materiale de construcție, saci de haine, echipamente medicale vechi, 4 persoane cu dizabilități grave care zăceau culcați pe saltele murdare de fecale, urină și sânge, cu muște pe ele, care nu se puteau apăra și nu puteau cere ajutor (nonverbale și incapabile a se deplasa).

Una dintre persoane era în stare avansată de malnutriție (piele și os), cu leziuni la nivelul șoldului, acoperită de muște, mirosind puternic a fecale.

O altă persoană din subsol era acoperită de fecale și sânge la nivelul feței și a mâinilor.

Celelalte 2 persoane nu se puteau mișca și nu puteau să comunice, fiind deosebit de speriate când am încercat să ne apropiem de ele.

La orele 13:30, imediat după ce am văzut persoanele din subsol, am cerut de urgență ajutor la 112.

Până la sosirea echipajelor de poliție și salvare, am mai identificat o persoană care locuia în subsol, dar care se putea deplasa și ieșise din acel spațiu, la parterul imobilului.

Am colaborat cu autoritățile pe parcursul a câtorva ore.

După aproximativ 4 ore, la sugestia unui rezident și pentru că nu puteau fi identificate fizic toate persoanele, am mai identificat o cameră în spatele bucătăriei, fără clanță, pe care era un afiș pe care scria Materiale de construcții. Am solicitat deschiderea ușii și am constatat că dincolo de aceasta mai era câteva încăperi în care am găsit alte 2 persoane aflate în stare gravă, blocate într-o cameră de aproximativ 3 m2, fără aerisire, fără iluminat, într-un pat. Accesul către acest spațiu era blocat printr-o masă de metal pe care erau așezate cărămizi.

Am solicitat din nou serviciul de ambulanță pentru aceste 2 persoane.

Am continuat dialogul cu ceilalți beneficiari, unii dintre aceștia menționând că au fost legați, amenințați, bătuți de către personalul și conducerea centrului, prezentând leziuni specifice legării la nivelul mâinilor.

Ca urmare a dialogului cu alți rezidenți am apreciat că se impune o evaluare a stării de sănătate a tuturor persoanelor din acest centru, ceea ce ne așteptăm să se întâmple în următoarele ore.

După mai mult de 8 ore s-a dispus evaluarea medicală și relocarea tuturor rezidenților, centrul fiind acum închis.

Am rămas la fața locului până când ne-am asigurat că toate persoanele sunt preluate în siguranță de către autorități. Deoarece persoanele găsite de CRJ aici, sunt nu doar din județul Mureș ci și din București și Covasna, fiind mutate între mai multe centre de mai mulți ani, facem un apel la autorități în a le trata cu maximă atenție prin raportare la gradul lor de vulnerabilitate” a anunțat Centrul de Resurse Juridice, pe site, unde a publicat și fotografii.

