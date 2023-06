„Privesc cu sentimente ambivalente Partidul Social Democrat”

„Am început să studiez despre social-democrație încă din primii ani de facultate. A contat foarte mult că mă consideram și mă consider în continuare social-democrat, dar în același timp priveam și privesc în continuare cu sentimente ambivalente Partidul Social-Democrat din România. Am încercat întotdeauna să-l înțeleg mai bine. Într-o primă fază, atunci când mi-am redactat lucrarea de licență, am ales să analizez comparativ relația dintre Partidul Social Democrat și Socialiștii Europeni, să văd cum s-a construit relația aceasta. Apoi, am introdus în aria de analiză și partide social-democrate din Ungaria, din Cehia, Slovacia, Polonia, deci m-am concentrat asupra zonei Europei Centrale și de Est, iar la doctorat m-am gândit să fac o mică mișcare geografică înspre Europa Mediteraneeană.” a declarat politologul.

Identitatea social-democrată post-comunism, unul din obiective

„Pentru că în Europa de Sud am avut și acolo regimuri autoritare, dar regimuri autoritare de dreapta. Am vrut să analizez comparativ partide social democrate care își desfășurau activitatea în țări cu un trecut comunist, cu un trecut autoritar de stânga, și partide social-democrate care își desfășurau activitatea în țări cu un trecut autoritar de dreapta. Am vrut să văd dacă această estompare a identității social-democrate este mai vizibilă în țările postcomuniste sau nu. A contat mult că nu am ales o abordare metodologică de tip cantitativ, nu am vrut să analizez foarte multe țări, am vrut să realizez mai mult un studiu de caz: două țări postcomuniste, două țări cu un trecut autoritar de dreapta.” a destăinuit Eugen Gabor.

