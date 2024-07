"Trebuie să începem cu începutul această poveste. Acest proiect de ordonanță (n.r., al OUG nr. 84/2024) a fost pus în dezbatere din octombrie, anul trecut. Totul a plecat de la - evident - incidentul nefericit de la 2 Mai.

Știm bine că de acolo au plecat multe propuneri legislative și în Parlament, unele dintre ele fiind adoptate. De data aceasta au fost câteva elemente extrem de importante care aveau nevoie de o reglementare expresă. În primul rând, obligativitatea ca o astfel de testare să fie în sarcina polițistului, ceea ce nu exista anterior.

Dezbaterea a început, repet, în octombrie anul trecut. Primul element a fost acesta: obligativitatea testării cu o astfel de aparatură. Al doilea element a fost să nu se mai facă automat dosar penal în momentul în care testul este pozitiv.

În felul acesta, sub măsura administrativă, se reține permisul și nu are rost să declanșezi o astfel de cercetare penală în condițiile în care nu ai o probă definitivă. Exact cum spuneți, afectează imaginea și, în plus, se declanșează o procedură care de obicei este tergiversată. De aceea durau dosarele atât de mult.

A treia chestiune care trebuia clarificată este această perioadă de reținere a permisului, în condițiile în care INML-ul, din ceea ce am văzut până acum, avea undeva la 20 de teste de efectuat pe zi anul trecut doar în ceea ce privește drogurile.

Deci nu a fost un număr foarte mare la nivel național, evident, nu puteai să stai cu permisul reținut și cu dosar penal deschis, fiindu-ți afectată și imaginea. Există niște consecințe de rigoare în ceea ce privește procesul efectiv, de aceea trebuie să există un termen clar în care astfel de teste să fie confirmate sau infirmate", a declarat deputata PNL Cristina Trăilă.

"Poliția nu ar trebui să ridice cadavre"

"Poliția trebuie să prevină, nu să meargă să ridice cadavre, cum am văzut de multe ori. Și atunci, vorba aceea, better safe than sorry. Adică mai bine să fim în siguranță decât să ne pară rău mai târziu.

Și atunci, rolul Poliției este ca, în ipoteza în care testul este pozitiv, să rețină permisul pentru 72 de ore. Este o măsură administrativă, fără a exista un dosar penal.

Vom discuta și despre termenul pe care INML-ul, prin toate sucursalele pe care le are [n.r., ar trebui să îl respecte]. Vom discuta și despre organizarea INML-ului, cu organismele pe care le are în teritoriu, dar care sunt în coordonări diferite.

Într-o astfel de situație organizatorică care lasă de dorit, din punctul meu de vedere, va trebui să facem și acolo, probabil, unele modificări legislative. Important e să dea acest rezultat în 72 de ore, nemaiexistând un impediment în ceea ce privește dosarul penal și anumite tergiversări pe probe și așa mai departe. Știut fiind faptul că media, așa cum am spus, în anul trecut, a fost de 20 de astfel de teste pe zi.

Deci ei au capacitatea (...). INML-ul a asigurat că termenul de trei zile este un termen fezabil pentru capacitatea lor de a livra astfel de rezultate. Ca atare, nici nu afectezi acea persoană căreia îi reții permisul, pe de altă parte și previi, pentru că nu poți să-ți asumi riscul, ca polițist, să lași un om care este testat pozitiv.

Aici o să revin la ceea ce spuneam mai devreme: nu poți să lași un individ testat pozitiv să circule în continuare în trafic, chiar dacă a luat doar o pastilă unde scrie în prospectul respectiv că i se recomandă să nu conducă.

Există astfel de medicamente, dar nu este dreptul polițistului să clarifice acest aspect. El are un aparat, iese testul pozitiv, medicul este cel care trebuie să certifice într-un final un rezultat", a subliniat Cristina Trăilă.

