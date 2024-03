Care este starea copilului de 2 ani dispărut în Botoșani. "Am văzut lupul, m-am ascuns". Mărturia polițistului care l-a găsit

Radu Aryan, copilul de 2 ani dispărut în Botoșani, a fost găsit ieri, iar acum se află sub supravegherea medicilor. Starea micuțului este una bună, iar medicii de la Spitalul Județean din Botoșani care l-au evaluat au declarat pentru Antena 3 CNN că acesta se simte chiar foarte bine, ținând cont de faptul că a stat o noapte întreagă în frig, fără mâncare și foarte speriat.

De altfel, copilul îi mărturisise mamei sale că a văzut chiar și un lup în acele ore în care a rătăcit mergând pe jos într-o direcție necunoscută, căutându-și părinții. Atunci când a fost găsit el le-a spus câteva cuvinte jurnaliștilor de la Observator. Micuțul a mărturisit că îl dureau picioarele și că i-a fost frică în pădure.

"Am văzut lupu. Ai văzut lupu? (...) M-am ascuns. Mi-a fost frig, a venit ploaia!", a spus băiatul în fața camerelor de filmat.

Mărturia polițistului care l-a găsit pe băiat

Andriș Manu, unul dintre polițiștii care l-au găsit pe Radu Aryan, a povestit cum a fost găsit băiatul.

"Vreau să încep prin a mulțumi tuturor celor care au participat. Succesul misiunii se datorează tuturor, într-adevăr, a fost o acțiune foarte amplă, cu foarte multe persoane implicate.

După căutarea din ziua dispariției am luat toate posibilitățile în calcul, am făcut toate activitățile care se puteau. Au fost reluate ieri toate activitățile de căutare, iar în jurul amiezii, când m-am alăturat și eu la locul dispariției, am stat și ne-am gândit ce am mai putea face în plus, am hotărât să extindem zona de căutare, motiv pentru care eu și ceilalți doi colegi de-ai mei ne-am deplasat la un schit al Mănăstirii Vorona, aflat în mijlocul pădurii, de acolo am mers pe jos în zona cantonului de unde a fost surprins în imaginile în care a fost surprins.

Pe drum, am avut norocul să ne întâlnim cu doi-trei locatari, care se aflau lângă un copac, acolo unde era micuțul, speriat, înfrigurat și așa l-am găsit. Era speriat, era înfrigurat, la doi ani nici nu are un vocabular foarte bine dezvoltat, dar s-a văzut că era bucuros că a văzut oameni. La prima vedere ne-am uitat să vedem dacă este lovit, dacă este ok, l-am întrebat dacă îl doare ceva, a zis că nu, iar apoi am sunat imediat la 112 și am solicitat un echipaj al ambulanței", a declarat Andriș Manu pentru Antena 3 CNN.

Reamintim că băiețelul fost găsit luni după-amiază în zona Schitului Sihăstria Voronei, la marginea unei păduri, la aproximativ patru kilometri distanță de locul de unde plecase de lângă bunica lui. A fost găsit în timp ce se sprijinea de un copac, de un echipaj al Poliției de Frontieră, care participa la căutări.

