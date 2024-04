Carcasa unui motor al unui avion Boeing a căzut la decolare. SUA anunță investigații - VIDEO

Carcasa unui motor al unui avion Boeing 737-800 al companiei Southwest Airlines a căzut în timpul decolării din Denver și a lovit flapsul aripii. Administraţia Aviatică Federală a Statelor Unite (FAA) anunță că va investiga acest caz, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Destinația zborului Southwest 3695 era aeroportul din Houston.

Duminică, aeronava Boeing s-a întors în siguranță la aeroportul internaţional Denver, în jurul orei locale 08:15. Aeronava a fost remorcată până la poartă.

Compania Southwest a anunţat că transferă pasagerii într-un alt avion cu destinaţia Houston cu aproximativ trei ore întârziere. De asemenea, compania a mai anunțat că echipele de mentenanţă examinează aeronava.

Conforma datelor FAA, avionul a intrat în serviciu la începutul anului 2017.

Compania Boeing a direcţionat întrebările spre Southwest pentru informaţii despre avion şi operaţiunile flotei de aeronave.



Canalul ABC News a difuzat un videoclip postat pe platforma X cu carcasa ruptă a motorului zburând în vânt, cu o sigla Southwest ruptă.

BREAKING:



A Boeing 737-800 Southwest flight bound for Houston from Denver lost its engine cover and struck the wing during the takeoff



The plane quickly performed an emergency landing in Denver pic.twitter.com/LKGB2kz00D