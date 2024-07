Caramitru, despre inteligența românului: Asta înseamnă dizabilitate cognitivă

Potrivit datelor prezentate de Caramitru, aproximativ 20-25% din populația României are un IQ sub 75, ceea ce se califică drept dizabilitate cognitivă.

„Am văzut o statistică care m-a cutremurat (...) 20-25% din populația noastră are un IQ sub 75, adică dizabilitate cognitivă”, scrie Andrei Caramitru pe Facebook.

"Mii de ani de iobăgie și sărăcie cruntă..."

Redăm mesajul integral al analistului:

"Am văzut o statistică care m-a cutremurat. Cam 20-25% din populația noastră are un IQ sub 75, adică dizabilitate cognitivă... Pentru că sute/mii de ani de iobăgie/sclavie și sărăcie cruntă, care a afectat biologic…

Am întrebat ChatGPT… el zice că o persoană cu iq sub 75 adultă are nivelul unui copil de 8-12 ani. Funcționează așa:

Capabilitati:

1. Comunicare de bază: pot înțelege și utiliza de obicei un limbaj simplu, atât vorbit, cât și scris.

2. Viață zilnică: pot îndeplini sarcini de bază de auto-îngrijire, cum ar fi îmbrăcarea, mâncarea și igiena personală, cu un anumit sprijin.

3. Sarcini simple: pot îndeplini sarcini de rutină și repetitive, în special cele care necesită muncă manuală sau urmează o procedură stabilită.

4. Interacțiune socială: se pot angaja în interacțiuni sociale simple și pot menține relații cu familia și prietenii.

Limitări:

1. Gândire abstractă: se luptă adesea cu raționamentul abstract, rezolvarea problemelor și înțelegerea conceptelor complexe.

2. Abilități academice: abilitățile de citire, scriere și matematică pot fi sub nivelul așteptat pentru vârsta lor.

3. Viață independentă: ar putea avea nevoie de sprijin în gestionarea finanțelor, navigarea în transportul public și luarea de decizii complexe.

4. Munca: s-ar putea să li se pară dificil să îndeplinească locuri de muncă care necesită abilități cognitive de nivel superior, multitasking sau adaptare rapidă la sarcini noi.

5. Învățare și memorie: pot avea dificultăți în a învăța noi informații și abilități fără repetare și sprijin și pot avea probleme cu memorarea.

Ăștia 20-25% sunt concentrați în special în comunități rurale și o anumită minoritate, din păcate.

Problema e că - dacă e așa și cred că e - nu ai cum să le ceri să termine școala și să se comporte cum vreți voi… repet - sunt la nivelul unui copil de 10 ani cognitiv vorbind…

Nu am soluții. Doar constat cu groază.

(PS: 80% din IQ-ul unui adult e definit genetic, e din naștere…)", a scris analistul pe Facebook.

