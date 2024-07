Caramitru: Nebuniile care ni se spun, dar sunt FALSE

Caramitru susține că teama de suprapopulare este nefondată. El explică faptul că, deși populația planetei crește, acest lucru se întâmplă predominant în Africa și în câteva țări islamice, în timp ce în multe alte regiuni, inclusiv în România, populația stagnează sau scade.

Referitor la schimbările climatice și la impactul acestora, Caramitru afirmă că nivelul global de vegetație nu scade, ci dimpotrivă, crește.

O altă idee abordată de Caramitru este cea legată de numărul mare de urși, contrar opiniei populare că habitatul lor este sub atac.

Populația planetei, încălzirea globală și urșii

Redăm mesajul integral postat pe Facebook:

"Nebuniile care ni se spun dar sunt FALSE:

— populația planetei crește prea mult și nu mai e loc de noi. NU. Crește DOAR în Africa și câteva țări islamice, în rest stagnează sau scade. La final — o să ajungem la 10 miliarde prin 2070 și după o luăm în jos. În România — populația SCADE accelerat nu crește;

— natura verdele eco se duc naibii din cauza încălzirii globale. Nu e adevărat DELOC. Nivelul de vegetație crește nu scade (pentru că mai mult CO2 + mai multă căldură = plantele fericite). Sigur sunt zone care devin mai aride dar per total natura crește nu scade;

— urșii nu sunt mulți sunt doar stresați de oameni în habitatul lor care e sub atac. Fals complet. Numărul de urși s-a dublat/triplat pentru ă (1) a fost oprită vânătoarea, (2) găsesc ușor mâncare. Adică le e foarte bine și se înmulțesc necontrolat — și evident fiind mult mai mulți își întind zona de “acoperire” și vin peste zonele oamenilor. E invers adică!!!!

Mai e ceva — hipsterașii vegani, lucian mandrutii, goțiii, şordaniii, agenții grini, grinpişii și ştefanuții — care ne zbiară cǎ domne betoanele sunt proaste orașele sunt de kkt să stăm în natură. Păi în natură nu e ecosistemul urșilor si altor animale — mergem peste ei sau cum?

Și mai e ceva. Dacă mergem în spate când omul era “în comuniune” cu natura — omul vâna și mânca prada. Deci e ok sa fiu eco homo sapiens ca acum 10000 de ani să merg să omor animale în natura să le mănânc? Sau nu? Am voie doar de la KFC unde animalele sunt omorâte industrial? Sau nu mai am voie să mănânc carne deloc? Și dacă mănânc vegetarian — nu înseamnă ca tai natura verdele plantele să le mănânc și distrug ecosistemul gâzelor?

Că nu mai înțeleg nimic. Demenții dracului. Sictir", a scris analistul pe Facebook.

