Când vacanţa de vară nu e la fel pentru toţi. World Vision România: 4 din 10 adolescenți nu au cunoscut vreodată bucuria unei tabere, iar cei mai mulţi se simt singuri

Lipsa de activități pe timp de vară poate avea consecințe semnificative asupra sănătății mintale a tinerilor. În același sondaj al fundației, șapte din zece adolescenți au spus că se simt singuri sau foarte singuri în perioada vacanței de vară. World Vision România lansează campania “Summer of Firsts” prin care își dorește să trimită cât mai mulți adolescenți din programul Vreau în clasa a 9-a în prima lor tabără, informează organizaţia printr-un comunicat oficial, dar şi prin intermediul site-ului WVR.

43,2% dintre adolescenții români din comunitățile dezavantajate nu au mers niciodată într-o tabără. Dintre cei care au fost, 10% nu-și mai amintesc când au mers ultima dată pentru că erau prea mici, arată rezultatele noului sondaj World Vision România “Vacanța de vară a tinerilor din mediile vulnerabile din România”.

Și vacanțele alături de familie sunt un lux pentru mulți dintre adolescenții respondenți. Aproape jumătate dintre aceștia (44.2%) spun că nu au avut parte de o astfel de experiență nici la mare, nici la munte.

Consecințele lipsei de activități de recreere se reflectă și în sănătatea mintală a tinerilor. Peste 30% dintre adolescenți spun că se plicitsesc mult sau foarte mult în vacanța de vară. În același timp, un procent alarmant de 70,4% afirmă că se simt singuri sau foarte singuri în această perioadă.

Datele devin și mai îngrijorătoare când aflăm că 75,1% dintre adolescenții chestionați au prieteni sau colegi care nu au mers niciodată într-o tabără de vară. Așadar, vorbim de un fenomen extrem de des întâlnit în rândul familiilor vulnerabile.

"Taberele joacă un rol esențial în dezvoltarea adolescenților, contribuind la formarea abilităților sociale, creșterea încrederii în sine și la îmbunătățirea stării de bine. Contactul direct cu natura și timpul petrecut cu alți copii de vârsta lor îi ajută să gestioneze stresul, să-și îmbunătățească relațiile interpersonale și să dezvolte reziliență. Într-un context în care tot mai mulți adolescenți se simt izolați și fără oportunități de-a experimenta direct cu lumea înconjurătoare, taberele le oferă o șansă vitală de a învăța și de a se dezvolta într-un mediu diferit de cel școlar sau familial" , a declarat Mihaela Nabar, director executiv World Vision România.

World Vision își propune să trimită în tabără 1000 de adolescenți din programul Vreau în clasa a 9-a.

Povestea Emiliei, mărturie vie

Prima tabără pentru Emilia: “Mi-a oferit curajul de a-mi construi propriul drum”

Până să intre în programul Vreau în clasa a 9-a, Emilia (acum în vârstă de 19 ani) nu a mers niciodată într-o tabără sau excursie în afara satului său din Vâlcea. Nici cu colegii, nici cu familia. Nu și-a permis, pentru că în familie sunt patru frați în total.

Însă mama și tatăl ei nu se plâng niciodată. Muncesc din greu zi de zi: au animale în curte și un mic teren unde cultivă roșii, cartofi, ceapă și cereale pentru a-și hrăni toată familia. În plus, mama are și un loc de muncă în sat.

Astfel, Emilia nu cunoștea emoția cu care îți faci bagajele înainte să pleci într-o aventură pe un nou tărâm. Nu știa cum este să stai în fața unui foc de tabără și să spui povești de groază sau să îți prăjești marshmallows cu prieteni de vârsta ta, cum nu știa nici mirosul proaspăt de pădure sau cum să te orientezi într-o drumeție pe munte.

Pe toate acestea Emilia le-a experimentat pentru prima oară în taberele organizate de World Vision România prin programul 'Vreau în clasa a 9-a'. Prima tabără la care a participat prin program a fost chiar după primul an de liceu. “Eram cam timidă și anxioasă, nu mai fusesem niciodată în tabără. Toate vacanțele de vară mi le-am petrecut mai tot timpul acasă. La țară, avem mereu ceva de făcut, mai ales că avem culturi de porumb și cereale, animale. În fiecare vară, făceam câte ceva pe lângă casă, cu cei trei frați și părinții”, a povestit Emilia.

A fost prima oară pentru fata de la sat când vedea copaci atât de înalți de parcă atingea cerul sau când a simțit pe degetele ei cât de lipicios este marshmallowul după ce îl prăjești în scânteile care se înălțau ca o ploaie inversată. “M-am bucurat tare mult când am mers: mi-am făcut prieteni noi, am descoperit lucruri noi și am niște amintiri minunate. Tabăra mi-a oferit nu doar o evadare, ci și curajul de a-mi construi propriul drum.”, a mai adăugat adolescenta.

Acum că a absolvit liceul este puțin tristă că nu-și va mai vedea majoritatea colegilor alături de care a învățat timp de patru ani, dar se uită către viitor cu speranță și multe planuri. Își dorește să ajungă la facultate în Sibiu, dar nu la oricare. Adolescenta își dorește foarte mult să lucreze cu copiii, așa că ia în considerare să devină fie profesoară de Limba Română, fie asistentă socială.

La fel ca Emilia, sunt zeci de mii de adolescenți de la sate pentru care, dacă nu intervenim, vacanțele rămân doar un timp gol: în care se simt singuri și care ajung să și-l petreacă tot la muncile câmpului și stresându-se în legătură cu ce vor face în viitor. Credem că fiecare adolescent are dreptul la o pauză: în care să se bucure de această vârstă frumoasă, o vârstă cu care nu se va mai întâlni, în care să se relaxeze, dar și să iasă din zona de confort prin cunoașterea de noi locuri și oameni.

Prin campania Summer of Firsts, World Vision România își dorește să ofere cât mai multor adolescenți de la sate prima lor tabără. Fundația a pregătit mai multe activități distractive pentru ei: jocuri de colaborare, competiții sportive și de dans, lecții de înot, activități de socializare și dezbateri, dar și ateliere de artă teatrală și colaje. Vara asta, punem experiențele pe on!

World Vision România este o organizație care desfășoară programe de educaţie, intervenție umanitară, dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății. Fundația lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News