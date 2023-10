Jurnalistul Victor Ciutacu l-a întrebat, la RomâniaTV, pe premierul Marcel Ciolacu când își anunță candidatura la alegerile prezidențiale. ”Nu face parte din prioritățile mele și nu o spun cu nicio falsitate. În acest moment, am deficitul, am avut legea pensiilor. N-am luat în calcul acest lucru până acum, indiferent cât de mult se discută pe acest subiect, nu l-am luat în calcul, nu am vorbit în partid, nu am vorbit cu colegii mei” a răspuns premierul Marcel Ciolacu, lider al PSD.

Social-democratul precizează că nu exclude niciun scenariu pentru alegeri, afirmând că vede continuarea stabilității politice în actuala coaliție de guvernare.

Cu privire la candidatura Gabrielei Firea la Primăria Capitalei, Marcel Ciolacu susține că nu a existat nicio discuție în PSD cu privire la un alt candidat pentru PMB. ”Se fac sondaje, măsurători. Hai să fim corecți! Gabriela Firea nu a avut nicio legătură cu azilele groazei” spune Marcel Ciolacu.

Un singur detaliu a dat Marcel Ciolacu despre alegeri, respectiv despre cele europarlamentare: ”Luni, o să-l propun pe Mihai Tudose șeful de campanie de la europarlamentare, e primul pas”.

