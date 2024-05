Politicianul care ”nu mai are ce să caute pe scena politică”. Prof. Popa Stavri, FSLI: Am fost înșelați

”Din păcate, neîncrederea s-a instalat între oamenii din educație, pentru că, de foarte multe ori, am fost înșelați. S-au semnat tot felul de înțelegeri care nu au fost respectate. Din dorința de a face bine, ne-am atras acuze nemeritate. Cumva, te gândești la toate soluțiile ca lider sindical, ce să fac să meargă bine, să pun lucrurile la punct. Sperăm că există un cuvânt de onoare pe care fiecare cetățean ar trebui să-l respecte, cu atât mai mult om politic. Omul politic care nu reușește să-și respecte cuvântul dat, mai ales sub semnătură, nu mai are ce să caute pe scena politică” a spus prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședinte FSLI - Regiunea București-Ilfov, în emisiunea DC Edu.

”Comentariul acesta este esențial, privește implicarea morală, respectarea unor principii și valori de ordin etic care țin de conștiință și de responsabilitate” a apreciat prof. univ. dr. Sorin Ivan.

