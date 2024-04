Când devin cartofii o ”bombă calorică”. Mihaela Bilic, demontează mitul cartofilor prăjiți: Multă lume se ferește

Există oameni pentru care cartoful este cea mai bună legumă, fiind consumat sub orice formă, de la crud, când gătește, la fiert, copt ori prăjit.

Mihaela Bilic, medic nutriționist, a venit cu precizări privind consumul de cartofi și a demontat mitul potrivit căruia cartofii prăjiți nu sunt sănătoși.

”E adevărat, dacă ar fi să îl mâncăm crud, nu putem digera amidonul crud. Din punctul acesta de vedere balonează. Însă cartoful ar trebui să nu mai fie pus la colț.

Cred că atunci când au apărut curele de slăbire, el era la limita dintre legumă și produs cu amidon și atunci, negăsindu-și locul foarte bine, a fost pus la colț pentru că are amidon. Dar trebuie să știm că acel amidon înseamnă o glucoză cu absorbție lentă pe care organismul nostru o cheltuiește și orice celulă din corpul nostru funcționează cu acest combustibil, o cheltuiește în mișcare, mușchiul o cheltuiește neuronul.

Toate celulele funcționează cu această glucoză. E adevărat, depinde de cantitate. Însă la cartof avem o mulțime de variante care îi schimbă complet conținutul caloric.

Dacă pornim de la cartoful proaspăt, crud, avem doar apă cu amidon, foarte puțin potasiu, puține minerale și vitamina C, însă vitamina C, în momentul în care am tratat-o termic se distruge ușor. Iar pe cartof, cum nu putem să îl mâncăm crud și este chiar contraindicat să îl mâncăm crud, nu putem să spunem că este o sursă de vitamina C.

Însă, avem acest amidon, apă cu amidon și nu avem niciun strop de gluten, spre deosebire de produsele cerealiere, făinoasele clasice, care au gluten, în cartof avem doar apă cu amidon, deci ține de foame.

Este important mai ales pentru cei care muncesc fizic, pentru copii, este o legumă consistentă, o legumă prietenoasă, nu dă aciditate.

Foarte multe persoane, mai ales în perioada postului, când mănâncă multe legume, au un disconfort digestiv. Ei bine, cartoful neutralizează. Este ca un fel de tampon. În orice mâncare am pune cartof, el echilibrează lucrurile, dă consistență, într-o supă, într-o tocăniță. Nu e nimic periculos, nu e nimic plin de calorii acolo”, a spus Mihaela Bilic la Doctor de Bine de la Pro TV.

Cartoful, de la ”tampon pentru aciditate” la ”burete pentru grăsime”

”Însă, pe de altă parte, același tampon pentru aciditate este un burete pentru grăsime. În momentul în care îl punem în contact cu grăsimea, cartoful absoarbe grăsimea ca un burete. Și atunci, este la responsabilitatea bucătarului sau gospodinei, consumatorului cât de multă grăsime, căci ea are 9 calorii per gram.

În momentul în care îl punem în contact cu uleiul, va absorbi tot. Cartoful devine o bombă calorică în momentul în care este prăjit. De la 70 de calorii pe 100 de grame, ajunge la până la 300 sau chiar 450 de calorii.

Această grăsime îl transformă într-o bombă calorică. Foarte interesant, că tot cu ajutorul cartofului demontăm mituri. A fost la modă, mulți ani, alimentația în funcție de indicele glicemic.

Se spunea să nu mănânci alimente care cresc brusc glicemia pentru că ele îngrașă mai tare.

Ei bine, cartoful, iarăși demontează acest mit-paradox. Indicele glicemic scade în momentul în care făinoasele sunt amestecate cu grăsimea. Adică, în mod paradoxal, un cartof fiert simplu, fără niciun fel de grăsime sau piureul de cartofi, care are foarte puțină grăsime, are un indice glicemic enorm.

Însă cartoful prăjit, care are mult ulei, are indice glicemic mic, pentru că uleiul împiedică într-un fel absorbția aceasta rapidă a glucozei.

Cu cât încercăm să complicăm nutriția și să o înțelegem cu atât intrăm într-o neînțelegere”, a mai spus nutriționistul.

Cartofii congelați și prăjiți, mai sănătoși decât cei proaspeți și prăjiți

”Nu e nicio problemă dacă iei cartofi congelați. Multă lume se ferește de legumele congelate și de cartofi. Nu înseamnă că acolo este o pastă care a fost apoi reformatată.

Sunt cartofi care au fost curățați, au fost congelați, iar așa o parte din amidon se cristalizează.

Și în marile restaurante cartoful mai întâi se prăjește un pic, se congelează și apoi, la a doua prăjire, el va absorbi mai puțin ulei și va deveni crocant.

Cartofii congelați sunt și stropiți cu un pic de ulei și, dacă îi bagi la cuptor, de exemplu, nu mai trebuie să pui nimic peste ei”, a concluzionat nutriționistul.

