Cancerul prințesei Kate a intrat ”în remisiune”: Rămân concentrată pe recuperare

Prințesa Kate a transmis o veste foarte bună legată de starea sa de sănătate, după ce la începutul anului trecut a fost diagnosticată cu cancer, iar în septembrie 2024 anunța finalizarea ședințelor de chimioterapie preventivă. Astfel, prințesa Kate a declarat, marți, că este ”o ușurare să se afle acum în remisiune”, informează AFP.



”Așa cum știu toți cei care au primit un diagnostic de cancer, ai nevoie de timp pentru a te adapta la o nouă normalitate. Este o ușurare să fiu acum în remisiune și rămân concentrată pe recuperare”, a scris soția prințului William într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. ”Cu toate acestea, aștept cu nerăbdare un an plin de satisfacții. Sunt multe lucruri pe care le aștept cu nerăbdare în anul care va urma”, a adăugat ea.

”Am vrut să profit de ocazie pentru a le mulțumi celor de la The Royal Marsden pentru că au avut grijă de mine atât de bine în ultimul an. Mulțumesc din suflet tuturor celor care au mers în liniște alături de mine și William în timp ce am navigat peste tot. Nu am fi putut cere mai mult. Îngrijirea și sfaturile pe care le-am primit de-a lungul timpului cât am fost pacient au fost excepționale.

În noul meu rol de co-patron al Royal Marsden, sper ca, prin sprijinirea cercetării revoluționare și a excelenței clinice, precum și prin promovarea bunăstării pacienților și a familiilor acestora, să putem salva mult mai multe vieți și să transformăm experiența tuturor celor afectați de cancer.

Este o ușurare să fiu acum în remisie și rămân concentrată pe recuperare. După cum știu toți cei care au primit un diagnostic de cancer, este nevoie de timp pentru a te adapta la o nouă normalitate. Cu toate acestea, aștept cu nerăbdare un an plin de satisfacții. Sunt multe de așteptat. Mulțumesc tuturor pentru sprijinul dumneavoastră continuu. C”, se arată în mesajul de pe Instagram.

Prințesa Kate a dezvăluit în martie 2024 că a fost diagnosticată cu cancer, a cărui natură nu a fost făcută publică, și că a început să urmeze un tratament medical bazat pe ședințe de chimioterapie.

Regele Charles, mesaj de mulțumire pentru medicii care au avut grijă de el și de Prințesa Kate în lupta cu cancerul

Regele Charles a mulțumit medicilor care au avut grijă de el și de nora sa, Prințesa Kate, după ce amândoi au fost tratați de cancer în acest an, într-un mesaj din ziua de Crăciun care a abordat conflictele globale și revoltele din vara anului trecut din Marea Britanie.

În a treia sa emisiune TV de Crăciun de când a devenit rege, Charles a adoptat un ton neobișnuit de personal pentru mesajul regal de sezon, o tradiție care datează de la un discurs radiofonic al Regelui George al V-lea din 1932.

Anul a fost traumatizant pentru familia regală, după ce Palatul Buckingham a anunțat în februarie că Regele Charles, în vârstă de 76 de ani, a fost diagnosticat cu o formă de cancer, depistată în urma testelor efectuate după o procedură corectivă pentru o prostată mărită.

O lună mai târziu, prințesa Kate, soția fiului și moștenitorului său, Prințul William, a declarat că a urmat un tratament preventiv cu chimioterapie pentru cancer, care s-a încheiat în septembrie. Prințul William a declarat că anul a fost brutal pentru familie. Citește articolul complet aici.

