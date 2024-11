Campania Unspoken, o soluție națională pentru prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor

Implicat în reducerea consumului de droguri de mai bine de 10 ani, Eugen Ilea a observat o creștere alarmantă a procentului de tineri consumatori de substanțe interzise, de la 5% acum 5-6 ani, la 16% în prezent. Acest lucru l-a determinat să conchidă că nu s-au făcut suficient de multe acțiuni eficiente în acest domeniu.

„Când vorbim despre educație, vorbim și despre sănătate, despre sănătatea copiilor, și de aici s-a născut și această campanie: Campania Unspoken. Eu sunt implicat în activități de reducere a consumului de droguri de foarte mult timp, de cel puțin 10 ani, de când am preluat, la un moment dat, frâiele unei alte federații a părinților și am constatat că, pe parcursul acestor ani, ceva nu se face bine.

De ce am constatat lucrul acesta? Pentru că în urmă cu 5-6 ani statisticile spuneau: consumatorii de substanțe interzise în rândul tinerilor se situau undeva la 5%. Astăzi, când vorbim, am avut surpriza să constatăm din date oficiale, statistice, că acest consum a ajuns în rândul tinerilor care au consumat cel puțin o singură dată, de la vârsta de 9 ani până undeva la 24 de ani, a ajuns acest procent la 16%. Am tras concluzia că, în toți acești ani, ceva nu s-a făcut cum trebuie.”, a spus Eugen Ilea.

Eugen Ilea a subliniat că, deși a participat la numeroase acțiuni și activități locale, a realizat că este necesar un pas național pentru a ajunge la toți părinții și copiii. Astfel, a apărut ideea Campaniei Unspoken, menită să transmită informația și deciziile importante la scară largă.

„Am participat la tot felul de acțiuni, activități, dar toate aceste activități au fost locale, țintite, pe o anumită școală, pe o anumită zonă. Am ajuns la concluzia că trebuie făcut un pas foarte mare, un pas național, în așa fel încât informația și decizia să ajungă la toți părinții și la toți copiii. De aici s-a născut ideea acestei campanii.”, a spus Eugen Ilea.

De asemenea, acesta a menționat că, în urma unor focus grupuri cu părinți, copii și copii consumatori de droguri, a observat o discrepanță între ceea ce spun părinții și ceea ce spun copiii, concluzionând că cele două perspective sunt foarte diferite.

„Am avut câteva focus grupuri cu copiii, cu părinții și cu copiii consumatori. De aici am tras concluzia că ceea ce spun părinții nu prea corespunde cu ceea ce spun copiii. Două lucruri diferite.”, a spus Eugen Ilea.

Loredana Vișa a explicat că Unspoken a avut scopul de a înțelege cele două universuri diferite ale părinților și copiilor privind consumul de droguri, subliniind diferențele de percepție între cele două grupuri.

„Campania a presupus posibilitatea de a decripta cele două universuri complet diferite. De aici și nevoia de a vorbi despre lucrurile nespuse pentru că părinții și copiii, așa cum am aflat și din focus grupuri, au păreri diferite când vine vorba de problematica consumului de droguri.

Echipa de creație (...) a avut în față o mare provocare, aceea de a înțelege foarte bine care este elementul vizual și declanșatorul prin care părinții ar putea accepta că este o problemă care îi poate privi și pe ei, că nu este o problemă doar a vecinilor, a prietenilor, a cunoștințelor.

Pe de altă parte, a presupus ascultarea foarte multor copii, pentru că deși facem comunicare, mulți dintre experții din echipa noastră au ajuns la concluzia că este extrem de delicat să comunici cu generația Z și cu atât mai greu să comunici cu copiii de 9-10 ani, cei pe care vrem, cu această campanie, să încercăm să îi ținem departe de problematica drogurilor sau, dacă încearcă, să nu ajungă consumatori.”, a spus Loredana Vișa la emisiunea Ultrapsihologie de pe DC News și DC News TV.

