Călin Georgescu, vizibil iritat de presă la alegerile parlamentare. Declarație scurtă și o plecare grăbită de la urne

Candidatul independent la președinția României, Călin Georgescu, a sosit la vot alături de soția sa. Aceștia au votat la școala gimnazială din Mogoșoaia.

„La mulți ani. Vă rog frumos. La mulți ani, România! Astăzi am votat pentru ca binele să învingă răul. Am votat pentru pace, nu pentru război! Am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată total neamului românesc. Eu am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România. Vă mulțumesc.”

Călin Georgescu a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor și părea iritat de faptul că aceștia se organizau foarte lent. De altfel, la declarațiile importante, unde există foarte multă presă, jurnaliștii încearcă să se coordoneze astfel încât fotografii și cameramanii să fie la locurile lor. Grimasele sale indicau că era deranjat de ceea ce se întâmpla în jurul său, manifestându-se prin încordarea gurii și închiderea ochilor de două ori.

Georgescu a fost surpriza acestor alegeri

Alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 au reprezentat o etapă importantă în cariera politică a lui Călin Georgescu, un candidat independent care a încercat să se poziționeze ca o alternativă la clasa politică tradițională. În ciuda lipsei unei infrastructuri de partid, Georgescu a reușit să atragă atenția publicului printr-un discurs axat pe suveranitate națională și valorificarea resurselor naturale ale României.

Călin Georgescu a fost surpriza acestor alegeri, după ce a reușit să se claseze pe primul loc, cu aproape 23% dintre voturi. Asupra sa au planat și panează încă nenumărate suspiciuni privitoare la modul în care și-a desfășurat campania electorală pe TikTok, la finanțare și la legăturile pe care le are cu oameni apropiați de președintele Vladimir Putin și de Federația Rusă.

Amintim că, înainte de renumărarea tuturor voturilor cerută de către Curtea Constituțională, după centralizarea datelor de la cele 19.919 secţii de votare deschise în ţară şi străinătate, situaţia voturilor obţinute de candidaţi este următoarea:

- Călin Georgescu (independent) - 2.120.401 voturi valabil exprimate, reprezentând 22,94%;

- Elena Lasconi (USR) - 1.772.500 voturi valabil exprimate, reprezentând 19,18%;

- Marcel Ciolacu (PSD) - 1.769.760 voturi valabil exprimate, reprezentând 19,15%;

- George Simion (AUR) - 1.281.325 voturi valabil exprimate, reprezentând 13,86%;

- Nicolae Ciucă (PNL) - 811.952 voturi valabil exprimate, reprezentând 8,79%;

- Mircea Geoană (independent) - 583.898 voturi valabil exprimare, reprezentând 6,32%;

- Hunor Kelemen (UDMR) - 416.353 voturi valabil exprimate, reprezentând 4,50%;

- Cristian Diaconescu (independent) - 286.842 voturi valabil exprimate, reprezentând 3,10%;

- Cristian Terheş (PNCR) - 95.782 voturi valabil exprimate, reprezentând 1,04%;

- Ana Birchall (independent) - 42.853 voturi valabil exprimate, reprezentând 0,46%;

- Ludovic Orban (Forţa Dreptei) - 20.089 voturi valabil exprimate, reprezentând 0,22%;

- Sebastian Constantin Popescu (Partidul Noua Românie) - 14.683 voturi valabil exprimate, reprezentând 0,16%;

- Alexandra Păcuraru (Partidul ADN) - 14.502 voturi valabil exprimate, reprezentând 0,16%;

- Silviu Predoiu (PLAN) - 11.246 voturi valabil exprimate, reprezentând 0,12%.

