Căderea lui Macron. Premieră istorică negativă pentru președintele francez care o lăuda pe Lasconi

Potrivit unui sondaj Ipsos realizat pentru La Tribune duminică, popularitatea președintelui Emmanuel Macron a ajuns la cel mai scăzut nivel, iar popularitatea premierului François Bayrou rămâne la 20%, cel mai scăzut nivel pentru o funcție de premier la începutul mandatului.

Popularitatea președintelui Emmanuel Macron a scăzut cu două puncte la începutul acestui an, ajungând la 21%, ceea ce reprezintă aproape cel mai scăzut nivel istoric la Ipsos, de la criza „vestelor galbene”, când a scăzut la 20%.

Într-un sondaj Elabe publicat joi, Emmanuel Macron a atins un nou record al impopularității, obținând încrederea doar a 18% dintre francezi.

Bruno Retailleau este cel mai apreciat

Premierul François Bayrou se află la 20%, cel mai scăzut nivel de popularitate la începutul mandatului său, comparativ cu Gabriel Attal (37%), Michel Barnier (34%) și Elisabeth Borne (27%) în aceeași perioadă.

Cei mai apreciați membri ai guvernului sunt ministrul de Interne, LR Bruno Retailleau (35%) și ministrul Justiției, Gérald Darmanin (33%). Ambii sunt mult mai apreciați decât ministrul Culturii, Rachida Dati, și ministrul Afacerilor din Străinătate, Manuel Valls (18%).

Marine Le Pen în fruntea potențialilor succesori

Barometrul succesorilor potențiali ai lui Emmanuel Macron o plasează pe locul întâi pe Marine Le Pen (RN), care câștigă două puncte față de decembrie, ajungând la 34%, și Jordan Bardella, care o urmărește îndeaproape cu 33% (+2 puncte).

Pe locul trei, fostul premier Édouard Philippe cedează 1 punct, ajungând la 30%, urmat de Bruno Retailleau, care a înregistrat o creștere de 5 puncte, ajungând la 25% și depășind astfel pe Gabriel Attal (24%).

Sondajul a fost realizat în perioada 8-9 ianuarie, pe un eșantion de 1.000 de persoane reprezentative pentru populația franceză cu vârsta de 18 ani și peste, conform metodei de eșantionare prin cote, conform Lefigaro.

La începutul lunii decembrie 2024, Elena Lasconi, a avut o convorbire telefonică cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, acesta subliniind miza scrutinului din turul doi.



„Sunteţi un membru foarte important al Europei şi în ultimii şapte ani am evaluat şi am simţit constant importanţa României şi vreau să îţi mulţumesc pentru această traiectorie foarte clară, care este în interesul României, al românilor şi al întregii Europe. (...) Am decis din prima zi a agresiunii ruseşti în Ucraina, în februarie 2022, să trimit trupe în România şi am fost primii care au trimis trupe în ţara voastră, pentru a proteja acest front. Şi vreau să te asigur din nou de angajamentul meu şi mă voi exprima foarte clar: experienţa din Georgia este foarte grăitoare în acest context. Şi acesta nu este un cec în alb pe care i l-am oferit României. Am oferit susţinerea noastră unei ţări angajate clar în Uniunea Europeană şi NATO. Şi este important de spus că, dacă cineva care ajunge la putere şi este ambiguu faţă de Rusia sau în exclusivitate prorus, asta va schimba radical politica de securitate a ţării voastre", a afirmat Emanuel Macron în discuţia cu Lasconi, potrivit clipului postat pe pagina de Facebook a USR.

El a menţionat, la acel moment, că Elena Lasconi este singura „cu o poziţie clară asupra Europei şi NATO".



„Dacă pot face orice să ajut, în acest context, o voi face. Eşti singura cu o poziţie clară asupra Europei şi NATO şi, de facto, eşti singura care îşi poate proteja ţara, pentru că toată solidaritatea pe care o aveţi din partea tuturor este datorită acestui lucru", a precizat preşedintele Franţei.

