Bucureștiul se joacă! Ultimul sondaj CURS. Bogdan Chirieac: ”Un rezultat corect”. Procentul care frapează

Conform ultimului CURS, cetățenii capitalei cred că Bucureștiul se îndreaptă mai degrabă într-o direcție greșită în proporție de 51%. În schimb, cei ce consideră opusul sunt 40%.

Atunci când atenția este pusă pe partidul politic care ar fi considerat potrivit pentru primăria Bucureștiului reies următoarele procente: Alianța PSD-PNL (49%), Dreapta Unită (23%), AUR (13%0, PUSL (11%), SOS România (3%).

Totuși, sondajul celor de la CURS susține următoarele punctaje de favorabilitate (atenție, nu intenție de vot): Cristian Popescu Piedone (42% - foarte favorabil), Nicușor Dan (31%) și Mihai Enache (5%).

În cadrul intenției de vot, procentele au fost: Cristian Popescu Piedone (40%), Nicușor Dan (29%), Cătălin Cîrstoiu (20%), Mihai Enache (4%), Diana Șoșoacă (4%)

Sondajul a fost realizat între 26 martie și 2 aprilie.

Analiza lui Bogdan Chirieac

"Cred că sondajul arată un rezultat corect pentru data în care ne aflăm. Cristian Popescu Piedone este foarte prezent, este pe placul publicului, e în plină campanie electorală, face lucruri, presa îl mediatizează intens, discursul este prizabil de către orice cetățean din capitală. Se mișcă, dacă vreți, și Nicușor Dan cu 29%. Ceea ce ne spune cumva că este peste nivelul Dreptei Unite, Alianța USR-PMP-Forța Dreptei. Dreapta Unită se situează la 23%, în timp ce Nicușor Dan singur se situează la 29%. După cum estimam, profesorul Cîrstoiu merge, dar nu merge la ritmul în care te-ai fi așteptat, având o alianță în spate care ia 49% în București. În orice caz, 21% nu e un rezultat atât de rău, dar nu e nici un rezultat spectaculos. Dacă Nicușor Dan este peste alianța care îl susține, deocamdată doctorul Cîrstoiu este sub, mult sub jumătate din potențialul acelei alianțe. Cumva șocant ținând cont de procentul AUR în restul țării este domnul acesta al cărui nume este practic necunoscut, domnul Enache, care deocamdată nu are campanie, nu are prezență, nu există în acest moment, s-ar putea să fie și schimbat. Este și el sub partid pentru că AUR are 13%. Acum SOS nu știu ce o să facă. Nu știu dacă doamna Șoșoacă o să candideze la București, dar în orice caz nu e de luat în calcul", a spus Bogdan Chirieac.

