Bubuie prețurile la granițe, după anunțul intrării României în Schengen terestru. ”Proprietățile vor crește în valoare pentru că e clar, nu se mai stă la vamă”

România intră în Schengen terestru de la 1 ianuarie 2025, definitivând procesul de integrare totală în Schengen. Odată cu acest anunț, românii de la granițe, care se chinuiau să vândă terenuri sau case bătrânești poate de ani, profită și cresc semnificativ prețurile.

Chiar dacă vorbim despre localități de graniță, acestea nu sunt așa, cum poate v-ați fi așteptat, prospere. Multe sate din apropiere de granițe sunt marcate de depopulare. Rareori, un primar cu un pic de viziune sau doar mai gospodar sfințește locul. Dar se pare că acum, anunțul intrării în Schengen terestru crește speranțele românilor de la granițe, care mizează pe creșterea prețurilor.

Situația românilor mutați în Hencida

Asta se întâmplă și-n Ungaria, la doi pași de România. La 25 de km de Oradea, în Hencida, în ultimii 15 ani, s-au mutat mai multe familii de români. Estul Ungariei este o zonă defavorizată, cu puține locuri de muncă, astfel că multe dintre casele de aici au rămas goale și s-au vândut la prețuri avantajoase. ”Atunci, în 2013, am luat-o cu 6.000 de euro, prin agenție. În România nu reușeam să iau nici măcar o garsonieră” a spus un bărbat. Un altul a afirmat: ”Cred că-s acum 3 ani parcă și am dat pe ea 15.600 de euro. E la 25 de km de locul meu de muncă, tot la 25 de km de locul meu de muncă am găsit în România cu 30.000”.

O româncă rezidentă în Ungaria și-a luat o casă măricică la 14.000 de euro, în care a mai investit 7.000. Ea afirmă, conform Digi24: ”Se vând mai repede acum și prețurile au crescut, încet crește prețul”. O altă femeie afirmă că acum și-ar vinde cu cel puțin 50% în plus proprietatea. Odată cu anunțul intrării României în spațiul Schengen cu frontiera terestră, crește interesul pentru aceste proprietăți, cred românii care s-au stabilit în estul Ungariei. Un român rezident în Ungaria afirmă că ”Proprietățile vor crește în valoare pentru că e clar, nu se mai stă la vamă. Foarte mulți și-au vândut casele în pandemie din cauza cozilor care erau. Acum cred că le pare rău. Deja prețurile au crescut, de vreun an, au crescut de când se tot auzea că intrăm în Schengen”, ca altul să spună: ”Vor izbucni și prețurile la case se vor mări, fiindcă va fi un vad crescut de oameni care vor să se mute într-un final, fiindcă orașul a devenit prea aglomerat”.

