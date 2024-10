Biserici transformate în restaurante. Medicul Radu Țincu: Sunt foarte supărat și extrem de mâhnit / video

Dr. Radu Țincu a vorbit despre importanța credinței în viața adolescenților, afirmând că aceasta nu doar că îndeplinește o funcție duhovnicească, dar oferă și un fundament moral. El a criticat tendința de a elimina simbolurile religioase din educație și susține că orele de religie oferă îndrumări valoroase despre comportamentele etice. Medicul îndeamnă părinții să-și educe copiii cu principii morale, evidențiind beneficiile pe care credința le poate aduce în acest sens.

„Ideea faptului că eliminăm credința cât mă mult din viața adolescenților - ea a fost cumva eliminată prin faptul că s-a tot încercat ca simbolurile religioase să fie înlocuite sau pur și simplu scoase, șterse - eu am spus de multe ori, credința, dincolo de funcția ei duhovnicească, reprezintă un izvor de moralitate, creează și trasează niște jaloane, măcar să ne putem orienta și ce este rău să nu facem.

Am mai avut discuții cu părinți care mi-au spus: „Să ne lase în pace cu orele de religie! Mai bine să facă altceva".

Eu le-am spus foarte clar lucrul ăsta, și îl repet: ce este grav să îți înveți copilul să nu fure, să nu ucidă, să nu își îmbuibe pântecele, să devină obez, să aibă o viață desfrânată cu risc de boli dermato-venerologice și așa mai departe? Deci eu cred că în credință găsim foarte multe astfel de indicații de moralitate pe care ar trebui să ni le asumăm.", a spus dr. Radu Țincu.

„În Dublin am văzut că în biserici erau restaurante"

Dr. Radu Țincu și-a exprimat supărarea față de transformarea bisericilor în restaurante, în Marea Britanie. El consideră că această schimbare reflectă o sfidare și blasfemie față de valorile creștine. Medicul se întreabă care este plăcerea de a mânca într-un astfel de loc, sub pietre funerare și în fața altarului, subliniind incongruența și lipsa de respect față de sacralitatea acestor spații.

„Sunt foarte supărat și am fost extrem de mâhnit acum câțiva ani de zile, înainte de pandemie. Am fost în Marea Britanie, în Dublin, și am văzut că în biserici erau restaurante. Bisericile se închiseseră pentru că nu mai aveau enoriași, au fost vândute de autorități către privați și privații au făcut restaurante. M-am întrebat tot timpul de ce să faci restaurant într-o biserică, când ai atâtea spații la dispoziție, decât dacă ai, la fundamentul acestei decizii, sfidarea și blasfemia față de însemnele creștine.

Mă mai întreb un lucru, pentru că am și văzut un astfel de restaurant plin cu oameni, care este plăcerea să mănânci sub niște pietre funerare, să mănânci uitându-te către un altar și să îți petreci seara într-o biserică cu muzică și cu dans?”, a spus dr. Radu Țincu.

„Întoarcerea evidentă a populației către o zonă de desfrânare și de uitare a lui Dumnezeu.”, a completat psihologul Radu Leca.

„Acești oameni nu vor avea direcție"

Potrivit medicului, credința este esențială în formarea normelor sociale într-o societate normală. El a subliniat importanța învățării acestor norme de către copii, pentru a le oferi o direcție în viață.

„Sigur, credința și ea, poate merge către zona habotnică, nu asta ne dorim, dar în zona de normalitate socială a credinței, ea creează toate aceste norme sociale. Haideți să îi învățăm pe copii aceste norme sociale pentru că altfel acești oameni nu vor avea direcție.

La nivelul întregii lumi, există această încercare de a dilua cât mai mult importanța credinței în viața noastră.”, a spus dr. Radu Țincu.

„De ce „medităm” e mai acceptat astăzi și „ne rugăm” este condamnat?"

Dr. Radu Țincu a observat tendința de a accepta tehnicile de relaxare, precum meditația și yoga, în timp ce rugăciunea este adesea condamnată. El a punctat că rugăciunea nu doar că aduce meditație, dar este și o sursă de moralitate, având efecte tămăduitoare.

„De foarte multe ori aud: „Medităm”, „Facem yoga". Nu am nimic cu asta... Toate tehnicile de relaxare, ascultăm muzică, putem face orice care ne creează o stare de bine, fără discuție. Dar de ce „medităm” e mai acceptat astăzi și „ne rugăm” este condamnat?

Eu am încercat, în toate explicațiile mele, să fac această punte dintre credință și societate spunând că credința aduce moralitate, rugăciunea aduce meditație, dincolo de puterea ei tămăduitoare.

Sunt foarte multe studii de electrofiziologie care arată cum se normalizează traseul electroencefalografic, cum se eliberează anumiți hormoni care sunt protectivi, în timp ce te rogi. Deci există dovezi științifice ale efectelor benefice ale rugăciunii.”, a spus dr. Radu Țincu la emisiunea Ultrapsihologie, de pe DC News, DC News TV și DC Medical.

