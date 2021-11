Benone Sinulescu, înmormântat. De ce are parte de onoruri militare. Sofia Vicoveanca: Benone, te rog să mă ierţi!

Benone Sinulescu a murit. Ionuț Pavel, fostul său impresar, rupe tăcerea: Nu am decât un singur cuvânt!

Benone Sinulescu va fi înmormântat astăzi, duminică, cu onoruri militare. Sicriul cu trupul artistului a fost întâmpinat cu aplauze.

Trupul neînsuflețit al artistului a fost depus în holul Teatrului de Stat „Ioan Slavici” din Arad, oraș în care s-a retras în ultima parte a vieții.

Artistul își va dormi somnul de veci la cimitirul Eternitatea, unde va ajunge după orele prânzului.

Benone Sinulescu, o legendă a muzicii noastre populare, a murit la vârsta de 84 de ani, la o zi după ce împlinise 40 de ani de căsătorie cu cea care i-a fost alături toată viața.

În această dimineață cortegiul funerar a plecat la Filarmonica din Arad, unde toți cei care l-au iubit îi pot aduce un ultim omagiu. Ulterior, trupul artistului va fi scos în piața ,,Avram Iancu” din spatele Teatrului, unde cei care doresc pot participa la funeralii.

”Totul va începe la ora 13.00, în Piaţa Avram Iancu, acolo unde este suficient spaţiu pentru ca oricine doreşte să-l conducă pe ultimul drum să o poată face. Sau să-i aducă un ultim omagiu”, a declarat Elena Sinulescu, soţia lui Benone Sinulescu, potrivit Glasul Aradului.

Soția artistului a precizat că Benone Sinulescu va fi înmormântat cu onoruri militare pentru că a primit cea mai înaltă distincție din partea fostului președinte Ion Iliescu, în urmă cu mulți ani.

Diagnosticul pe care medicii i l-au pus a fost de pneumonie de aspirație, o afecțiune extrem de gravă, cu șanse mici de supraviețuire dacă este tratată acasă. Chiar soția artistului, Elena Sinulescu, a fost cea care a făcut anunțul diagnosticului.

"Am rămas singură, era bine, ne bucuram, dar a făcut o pneumonie de aspirație și s-a dus, n-a vrut să fie dus la spital, de frică, din cauza Covid-19. A murit astăzi, la orele 14.30, îl ducem la o casă mortuară, la o firmă, apoi de aici o să-l ducem la Filarmonica, îl vom înmormânta la Eternitatea. Sunt distrusă de durere. Nu am nevoie de nimic, pe el înapoi nimeni nu îl mai întoarce!", a declarat soția lui Benone Sinulescu, Elena Sinulescu.

În anul 2018, într-un interviu pentru DC NEWS, Benone Sinulescu a declarat că va pregăti unul dintre cele mai mari proiecte ale carierei sale, un proiect cum nu s-a mai văzut în zona artiștilor din folclorul românesc. Marele interpret are ambiții mari și își dorește să lanseze un album pe care să se regăsească cele mai cunoscute piese ale sale pe acompaniament simfonic.

"Dacă mă ține Dumnezeu sănătos și rezolv și asta pe urmă pot să mor"

"Am un proiect mare. Dacă mă ține Dumnezeu sănătos și rezolv și asta pe urmă pot să mor. O să am un program absolut special, dacă mă ține Dumnezeu zdravăn, o să fiu cel mai fericit. Toate șlagărele mele să fie cu acompaniament simfonic. Dintre toate șlagărele "Cât e Siriul de mare", "Radu mamii", "Mână caii vizitiu", toate astea care au fost foarte cunoscute, să le fac și acompaniamentul orchestral. Sunt pe drumul cel bun. În iarna asta le coc și o să am niște întâlniri. "Radu Mamii" este deja orchestrat, dar îmi trebuie să am pe acel album vreo 14, 15 piese", a declarat Benone Sinulescu, pentru DCNews.

Sofia Vicoveanca, prăbuşită de durere la înmormântarea lui Benone Sinulescu

"Este o zi foarte tristă. Trăim vremuri grele! Daţi-mi voie să vorbesc puţin cu Benone. Benone, prin plecarea ta, ai adâncit amarul pe care-l trăim. Aveam nevoie de îndemnul, de lumina, de vorbele înţelepte, de îndemn înspre mai bine şi înspre frumos.

Dumnezeu să-ţi odihnească sufletul şi să-ţi ierte păcatele. Somn lin şi, cine ştie, Benone? Poate că într-o zi ne vom regăsi într-o lume neştiută. Veşnică pomenire şi sincere condoleanţe familiei şi nouă tuturor. Dumnezeu să-l odihnească!

Nu am cuvinte să exprim ceea ce se întâmplă! Sunt departe, la Suceava, la Vicov. Fiecare are o amintire frumoasă şi el aşa va rămâne Benone în sufletul meu, aşa cum l-am cunoscut plin de voie bună şi cu îndemn.

Nu l-am văzut vorbind de rău pe nimeni. E mare lucru în această lume. Avem nevoie de iertare, de blândeţe, de iubire, pentru că altfel nu reuşim să ieşim la liman.

Benone, te rog să mă ierţi! Dumnezeu să-ţi dea un somn lin, aşa cum meriţi!", a declarat Sofia Vicoveanca, la România TV.