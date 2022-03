Beneficiile surprinzătoare ale ardeilor verzi

Ardeii grași sunt considerați în mod obișnuit legume, deși din punct de vedere tehnic sunt un tip de fruct. Ardeii grași au pereți groși, au formă de clopot și vin într-o varietate de culori, inclusiv roșu, galben și violet. Ardeii grași verzi sunt pur și simplu ardei grași necopți. Tind să fie mai puțin dulci decât ardeii roșii și galbeni și au un gust ușor amar, conform healthline.com.





Sursă bogată de nutrienți



Ardeiul gras verde oferă o gamă largă de vitamine și minerale. În plus, sunt o sursă bună de fibre și relativ sărace în carbohidrați.



Iată defalcarea nutrițională pentru 150 de grame de ardei verde crud:



Calorii: 30

Proteine: 1,3 grame

Carbohidrați: 7 grame

Fibre: 2,6 grame

Vitamina A, RAE: 3% din valoarea zilnică (DV)

Vitamina C: 134% din DV

Vitamina K: 9% din DV

Potasiu: 6% din DV

B6 (piridoxină): 20% din DV



Pe lângă nutrienții enumerați mai sus, ardeii verzi conțin cantități mai mici de alte vitamine și minerale, inclusiv tiamină (B1), magneziu, cupru și vitamina E.



Ardeii dulci verzi sunt deosebit de bogati in vitamina C. Deoarece această vitamină este solubilă în apă, corpul tau nu o poate stoca bine, așa că trebuie să o consumi în mod regulat din dieta ta.



Vitamina C este necesară pentru multe funcții esențiale ale corpului, inclusiv funcția imunitară adecvată, sinteza colagenului, metabolismul nutrienților și multe altele. De asemenea, acționează ca un antioxidant puternic și vă protejează celulele de daune oxidative dăunătoare.



Ardeii sunt, de asemenea, o sursă bună de vitamina B6, care este implicată în metabolismul nutrienților, funcția imunitară și sinteza neurotransmițătorilor (crearea mesagerilor chimici). De asemenea, ajută la crearea hemoglobinei, o proteină care transportă oxigenul în celulele roșii din sânge.



Această legumă crocantă conține și provitamina A, pe care organismul tău o poate transforma în vitamina A. Provitamina A se găsește sub formă de beta caroten, un compus vegetal cu o culoare vibrantă și multe beneficii pentru sănătate.



În plus, ardeii verzi dulci sunt săraci în calorii și relativ săraci în carbohidrați.

