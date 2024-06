Becali a fost lovit de confuzie în cabina de vot: Am votat, am anulat

Afaceristul a votat, ca de obicei, în Voluntari, iar el a atras atenția asupra dreptului nostru, cât de important este și cât de multe pot schimba românii dacă se mobilizează. El l-a precizat și pe Coldea, care în prezent se confruntă cu mai multe probleme juridice.

„Să votăm, ne facem datoria. Dacă nu votăm face Coldea ce vrea. La primărie se votează, nu? La primărie votăm…să rămână așa, consecvență. La euro votăm schimbarea, să fie o țara ca aurul de strălucitoare”, a declarat Becali la intrarea în secția de votare, citat de România TV.

Latifundiarul a mers bucuros la vot, însă, odată aflat în cabină, a fost lovit de confuzie, din cauza listei largi de candidați și de buletine de vot.

„Da, prea mult (n.red – referindu-se la numărul mare de buletine de vot), sunt oameni care se și încurcă… M-am încurcat că am pus pe AUR și era, de fapt, la primărie și am pus primar AUR. Eu am pus AUR. Am anulat votul, am luat altul. Votăm pentru o Românie care să strălucească ca aurul”, a spus patronul FCSB.

