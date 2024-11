Asalt pe străzile din Amsterdam, după Ajax - Maccabi Tel Aviv. Suporterii israelieni au fost bătuţi, iar Netanyahu a trimis două avioane după ei - Video

Citește și - Florin Tănase a evidențiat cine l-a ajutat să marcheze un gol superb în FCSB - Midtjylland / Video

Totul se întâmplă după ciocnirile dintre suporteri izbucnite în cursul nopţii în urma meciului de fotbal pierdut cu 5-0 de echipa israeliană în faţa olandezilor de la Ajax, relatează AFP, Reuters şi dpa.

'Premierul a ordonat trimiterea imediată a două avioane de salvare pentru a veni în ajutorul cetăţenilor noştri', se arată într-un comunicat al biroului premierului, care precizează că Netanyahu priveşte acest 'incident îngrozitor cu cea mai mare gravitate'.

'Imaginile dure ale asaltului asupra cetăţenilor noştri din Amsterdam nu vor fi trecute cu vederea', se adaugă în comunicat.

Premierul olandez Dick Schoof a declarat vineri că violenţele care au vizat cetăţeni israelieni în Amsterdam sunt inacceptabile şi a adăugat că toţi cei implicaţi trebuie aduşi în faţa justiţiei, potrivit Reuters. 'Am urmărit veştile din Amsterdam cu dezgust', a scris Schoof pe platforma X.

El a adăugat că a fost în contact cu omologul său israelian în legătură cu incidentul. Postul local AT5 a relatat că urmare a violenţelor au fost mobilizate 'un mare număr' de vehicule şi echipaje ale forţelor de ordine şi că de asemenea 'tineri i-ar fi provocat pe poliţişti'.

Poliţia nu a specificat care parte a declanşat violenţele. Potrivit imaginilor difuzate de AT5, poliţia i-a protejat şi escortat pe suporterii israelieni până la hotelul unde erau cazaţi. Poliţia a anunţat de asemenea că a operat 57 de arestări în cursul zilei de joi, când s-au înregistrat mai multe incidente, între care smulgerea unui drapel palestinian de pe o faţadă 'de către necunoscuţi'. Politicieni israelieni au vorbit de un 'pogrom', menţionează dpa.

Agenţia israeliană TPS a consemnat că cel puţin zece suporteri israelieni din totalul celor circa 3000 sosiţi la Amsterdam pentru meci au fost răniţi miercuri noaptea după ce au fost atacaţi de o mulţime care scanda 'Palestina liberă'.

Video

Horrifying scenes in Amsterdam of attempted lynching of Jews by terror supporters. Amsterdam, where are your police?! Jews were beaten by mobs of Arabs and some even jumped into the canals to get away from violent mobs.



Shameful, unacceptable. pic.twitter.com/lr7m4rf8bm