Bătaie în trafic, pe DN 72, în Dâmbovița. Un șofer a rămas fără permis din cauza comportamentului agresiv

Un şofer, în vârstă de 20 de ani, a fost reținut de poliţişti, fiind acuzat de lovire sau alte violenţe, distrugere şi împiedicarea circulaţiei pe drumurile publice.

Ce s-a întâmplat

”La data de 4 august a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 6 Poliţie Rurală Moreni au fost sesizaţi prin SNUAU 112 de către un bărbat de 23 de ani, din Stoeneşti, cu privire la faptul că a avut un conflict în trafic.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, pe drumul naţional 72, în localitatea Dărmăneşti, unde au constatat că apelantul ar fi avut un conflict cu un alt conducător auto, pe fondul unei nemulţumiri privind circulaţia într-o curbă”, transmite, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

Agresiuni fizice

Conform sursei citate, un şofer în vârstă de 20 de ani, din Dărmăneşti, ar fi oprit lângă autoturismul bărbatului de 23 de ani, care se afla în staționare pe marginea drumului. Mai mult, l-ar fi agresat fizic şi ar fi lovit portiera autoturismului. Apoi, bănuitul l-ar fi urmărit cu autoturismul pe bărbatul de 23 de ani, iar, în momentul în care ar fi oprit în dreptul unui indicator, nu i-ar fi permis să se deplaseze şi l-ar fi agresat verbal.

Reținut permisul de conducere pentru comportament agresiv

Persoana vătămată nu a avut nevoie de acordarea de îngrijiri medicale. Poliţiştii i-au reţinut permisul de conducere şoferului pentru comportament agresiv. Acest a fost sancţionat şi contravenţional. Ulterior, faţă de tânărul de 20 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraţilor pentru dispunerea unei măsuri preventive. Cel în cauză este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, distrugere şi împiedicarea circulaţiei pe drumurile publice, notează Agerpres.

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a arătat, în cadrul emisiunii „De Ce Conducem“, la DC News, care este categoria de șoferi de la care riști să îți iei bătaie dacă le spui ceva. Titi Aur a detaliat cât de riscant este să dorești să reproșezi ceva în trafic unui anumit tip de șofer care comite greșeli.

Este vorba despre acea categorie de șoferi care are lacune în respectarea anumitor reguli de conducere. Însă ei se cred foarte “importanți“ și nu acceptă că au greșit.

“Sunt, din păcate, faze, din timpul școlii de șoferi, în care elevul face greșeli mari și instructorul nu reacționează, de la cum se încadrează, cum trece prin sensul giratoriu etc. Și mai din păcate e că programa școlii de șoferi nu prevede multe lucruri și asistăm la șoferi care au drepturi depline, au permis pentru toate categoriile, sunt perfect legali, doar că ei nu știu ce au de făcut.

“Șoferii de camion sunt și mai agresivi“

Mai mult, dacă oprești și îi întrebi - șoferii de camion sunt și mai agresivi, mai importanți în general - mănânci bătaie fizic. Nu că te înjură, că de înjurat te înjură oricum, dar te ia la bătaie fizic. După ce se întâmplă, își smulg părul din cap și dau acea declarație pe care o putem vedea în toate cazurile: Am făcut tot ce am putut, am evitat, am frânat, dar nu s-a oprit mașina. Nu știu ce s-a întâmplat și de ce, dar eu am făcut tot ce am putut! Dar nu spune că de la 90 km/h, nu de la 50 km/h", a declarat Titi Aur.

