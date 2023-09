Baschetbalistul român care s-a mutat în România după ce a trăit 10 ani în America: M-am mutat din Las Vegas în Bușteni / video

Caius Covrig a locuit timp de nouă ani în Statele Unite ale Americii și a jucat baschet în prima divizie NCAA. A început să joace baschet la vârsta de șase ani, la clubul Progresul București, sub îndrumarea doamnei antrenor Maria Roșianu.

La 16 ani a pornit în marea aventură a vieții sale. S-a mutat în America, singur, devenind astfel primul român care a jucat în prima divizie NCAA, ajungând să fie premiat de însuşi Barack Obama, preşedintele Americii de la vremea respectivă.

După 17 ani de baschet, dintre care 9 petrecuți în America, tânărul milionar s-a întors în România, unde își dorește să revoluționeze turismul.

„Cu ce gânduri ai venit în România sau care a fost motivația?”, a întrebat Georgiana Ioniță Toader.

„Eu iubesc foarte mult România și asta promovez și în mediul online. Toți oamenii cu care interacționez mă întreabă: „După 10 ani de America ce faci în România?". Eu iubesc România și m-am întors să fac ceva cu adevărat frumos, de asta am deschis un business hotelier. O să-mi deschid al doilea hotel în iarna aceasta. Am vrut să-mi deschid un brand al meu, să fac ceva cât de mult se poate spre unic.

În ziua de astăzi e foarte greu să inventezi roata de la căruță, dar am intrat foarte mult pe zona de turism pentru că am văzut potențial foarte mare pe Valea Prahovei și am zis că dacă mă întorc în România trebuie să fac ceva cu adevărat diferit și care să-mi facă plăcere.

În America poate poți face ceva care nu îți creează plăcere atât de mare, dar în România, pentru mine, după 10 ani de America, a trebuit să iubesc maxim ceea ce fac, mai ales că m-am mutat din Las Vegas în Bușteni.", a spus Caius Covrig.

„Cum te-ai adaptat?", a întrebat Georgiana Ioniță Toader.

„Nu contează cum m-am adaptat pentru că iubesc foarte mult ceea ce fac, iar pentru mine adaptarea pleacă de la pasiunea pentru lucrul pe care îl fac și asta e cel mai important lucru.", a spus Caius Covrig.

„Ai mai avut gânduri să pleci înapoi în America?", a întrebat Georgiana Ioniță Toader.

„Eu încă merg în America, să spunem de două, trei luni pe an, pentru că acolo mai am și alte afaceri, doar că nu m-aș muta. Exclus! Mă întreabă foarte multe persoane zilnic, prieteni. Nu m-aș muta, adică nu este o țară care să-mi creeze o motivație aparte în primul rând din perspectiva culturii.

Eu sunt mai familist, mai sufletist, americanii sunt mai tranșanți din perspectiva business-ului. Sunt niște rechini. Nu zic că în România nu ar fi, dar până la urmă cam ăsta e business-ul. Un business înseamnă să fii un om de succes. Cu cât ai mai mult succes trebuie să excluzi anumite persoane din viața ta. Eu nu sunt așa, eu sunt o persoană foarte sufletistă, plecând de la angajați. Eu duc angajații în vacanță de trei, patru ori pe an, adică la mine am creat o familie.

În America sunt lucruri care sunt foarte diferite. Să începi acolo un business hotelier ai nevoie de sume astronomice de bani să poți dezvolta un lanț hotelier. Acum sunt mai fericit că niciodată.", a spus Caius Covrig la emisiunea „Oracolul Vedetelor", difuzată pe DC News și Spectacola.

