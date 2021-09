Barna, întâlnire cu Iohannis. Chichirău: Președintele ar putea să amâne alegerile din PNL

Cosette Chichirău (USR) a vorbit despre întâlnirea lui Dan Barna cu Klaus Iohannis, după ce miniștrii USR PLUS și-au anunțat, ieri, demisiilie.

"Îi rog pe colegii de la PSD şi PNL să își revină din delir, să înţeleagă cine sunt ipocriții din această situaţie şi, dacă vor să dea jos Guvernul Cîțu, haideţi să băgăm moţiunea la vot şi să o voteze. La Palatul Cotroceni vom merge cu un mandat foarte clar, demisiile miniştrilor rămân pe masă - noi am spus că vrem să păstrăm coaliția în formula politică actuală, dar fără premierul Cîțu care s-a dovedit un partener neloial şi abuziv. Nu şi-a respectat cuvântul, nu a respectat protocolul de colaborare, nu ne-a respectat ca parteneri.

Avem aşteptarea ca preşedintele Klaus Iohannis să înțeleagă că suntem foarte serioşi în acest demers. Iată, am depus o moţiune. Iată, miniştrii noştri şi-au dat demisiile. Probabil că preşedintele nu se aştepta la aceste măsuri din partea noastră şi, acum că a văzut că ele s-au întâmplat, sperăm să îl retragă pe Florin Cîțu şi să vină cu o nouă propunere de premier. Apoi, ar putea interveni să amâne şi alegerile din PNL, că înțelegem că, de fapt, asta este marea problemă. Sunt doar doi candidaţi şi se pare că au nevoie de un al treilea sau al patrulea candidat pentru că domnul Orban nu este plăcut de domnul Iohannis, iar domnul Cîțu este mort politic şi, atunci, ce să facă, ce să facă? Au un Congres pe 25 septembrie. Ori introduc un nou candidat la Congres, ori amână alegerile. Acestea ar fi mutările pe care ar putea să le facă. În orice caz, noi nu mai continuăm cu Florin Cîțu", a spus Cosette Chichirău, la Antena 3.

Cîțu încă analizează. Nu știe ce face cu demisiile miniștrilor

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, după o întrebare în contextul demisiilor din Guvern, că va analiza situația mai întâi și apoi va veni și cu un răspuns. "Încă analizez situația politică în care ne aflăm", a punctat Cîțu. Întrebat dacă a avut documentele cu demisiile, acesta a mai spus: "Nu, încă analizez".

"Urmează să fie demiși secretarii de stat USR din Guvern, în zilele următoare?", a fost următoarea întrebare pentru premier.

Cîțu a răspuns că, atunci "când o să iau o decizie, o să vă anunț. Nu am luat nicio decizie în acest sens. Eu, în continuare, mizez pe o guvernare de dreapta în România".

"Florine, s-a terminat. Te agăți de putere, dar România nu te mai vrea”

Amintim că, marți dimineață, miniștrii USR PLUS și-au depus demisiile. Dan Barna a transmis că a făcut ceea ce a anunțat. "Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a scris Dan Barna pe Facebook.

Ulterior, fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, i-a transmis l-a numit pe Cîțu „iresponsabil” și „premier toxic pentru România”. "Da, Florine, s-a terminat. Te agăți de putere, dar România nu te mai vrea”, a spus Drulă. "Am venit din pasiune și cu pasiune și am făcut treabă până când nu s-a mai putut, din cauza unui șef de Guvern toxic pentru România”.

Miniștrii au anunțat luni seara că își depun mandatele, după o ședință internă în care au stabilit că nu mai pot rămâne în Guvernul condus de liberalul Florin Cîțu.

USR PLUS se afla în Guvern cu șase mandate: Dan Barna – vicepremier, Claudiu Iulius Gavril Năsui - ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Cătălin Drulă - ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ioana Mihăilă – ministrul Sănătății, Cristian Ghinea - ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ciprian Sergiu Teleman - ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a fost remaniat înainte de anunțul demisiilor.