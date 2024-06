Banii de concediu se pot duce pe apa sâmbetei dacă faci asta. Mihai Rotariu, DNSC: Trebuie să fim atenți și la chestia asta

A venit vara, iar românii sunt cu gândul la vacanță. Banii planificați pentru odihnă se pot duce pe apa sâmbetei dacă nu ești atent, așa că dacă îți rezervi bilete de avion sau la hotel în această perioadă, ai mare grijă.

„La câteva zile după ce am rezervat hotelul, fix în aplicația platformei respective, am primit un mesaj de la hotel în care îmi spunea că dacă în decurs de 2h, într-un timp foarte scurt, dacă nu revalidez datele cardului, voi pierde rezervarea. Din păcate, nu am fost atent ce aprob și nu am citit ce-mi apărea în aplicație. Eu, știind și conștient că plătesc hotelul, am aprobat și în felul acesta am rămas fără cei 2.500 RON, aproximativ”, a povestit un păgubit pentru Pro TV.

Mihai Rotariu, DNSC: Atacatorii nu-și iau liber

Mihai Rotariu, purtătorul de cuvânt al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DCSC) a explicat cum putem fi păcăliți.

„Vine perioada vacanțelor, dar atacatorii, spre deosebire de unii dintre noi, nu-și iau liber, de aceea vor încerca să exploateze această nevoie a noastră de a rezerva, de exemplu, anumite vacanțe online sau unități de cazare online și vizează inclusiv platformele acestea de tip booking. Există posibilitatea să fie și niște hoteluri inexistente, unități de cazare inexistente, deci trebuie să fim atenți și la chestia asta, să facem o minimă documentare. Momentul în care ne rezervăm vacanța în mediul online, dar și posibilitatea ca un cont al unei astfel de unități de cazare să fi fost compromis printr-un atac de tip fishing și ulterior atacatorii, folosindu-se de acel cont, să scrie utilizatorilor care au făcut deja o rezervare că este nevoie să facă o plată.

Plata este minimală, da, poate doar un avans important pentru ei, să colecteze datele de card și de aceea ne vor transmite de cele mai multe ori un link în acel mesaj, așa cum avem și în acest exemplu. (...) Două elemente aș aș sublinia din aceste mesaje: în primul rând urgența, este nevoie să-ți validezi sau să oferi o anumită plată, altfel nu vei mai beneficia de rezervare. Și totodată, acel link despre care vorbeam, pe care, desigur, trebuie să-l verificăm înainte de a-l accesa. Dar trebuie să știm, totodată, că aceasta nu este o practică în cazul acestor platforme de rezervare online, pentru că tu ai un card anexat de cele mai multe ori contului tău se vor lua automat bani de pe card sau vei plăti un avans, ori vei plăti chiar la unitatea de cazare. Sub nicio formă nu vei primi un link într-un astfel de mesaj de la proprietari”, a explicat Mihai Rotariu.

