Banca Naţională a României a decis o nouă reducere a dobânzii cheie

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis miercuri o nouă reducere a ratei dobânzii de politică monetară, la nivelul de 6,5% pe an, începând cu data de 8 august 2024, de la 6,75% pe an anterior, a anunţat banca centrală.

Totodată, BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an, de la 7,75% pe an, şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, de la 5,75% pe an, şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR a decis în iulie să reducă rata dobânzii de politică monetară la 6,75% pe an, de la 7% pe an. Dobânda cheie era nemodificată din luna ianuarie a anului trecut, potrivit Agerpres.

Dobânda cheie, de la 2% la 7% în doar doi ani

În ultimii doi ani, dobânda cheie stabilită de Banca Națională a României (BNR) a trecut prin mai multe ajustări, în contextul inflației ridicate și al încercărilor de a controla creșterea prețurilor.

Pe 7 februarie 2022, dobânda cheie a fost majorată de la 2% la 2,5%. BNR a crescut din nou dobânda de referință, la 3,75%, pe 10 mai, iar două luni mai târziu a urmat o altă majorare, la 4,75%.

După încă 3 majorări, la data de 9 noiembrie 2022, aceasta a fost stabilită la 6,75%. Pe 10 ianuarie 2023, BNR a efectuat o nouă majorare a dobânzii cheie, fixând-o la 7%. În intervalul februarie – august 2023, Banca Națională a menținut dobânda cheie la 7%, considerând că este necesară o stabilitate în politica monetară pentru a controla inflația.

La finele anului 2023, dobânda cheie a fost păstrată la 7%, fără alte modificări, pe măsură ce inflația a început să dea semne de temperare. Aceste măsuri au fost adoptate în contextul unei inflații ridicate în România, care a atins niveluri semnificative în 2022 și 2023. BNR a folosit dobânda de politică monetară ca principal instrument pentru a încerca să controleze creșterea prețurilor și să stabilizeze economia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News