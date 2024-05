Azi în istorie - Frank Sinatra a murit

1948 - Proclamarea statului Israel

Pe 14 mai 1948, David Ben-Gurion a proclamat oficial crearea statului Israel, cu doar opt ore înainte ca mandatul britanic asupra Palestinei să se încheie. Acest eveniment a marcat nou capitol sângeros în istoria Orientului Mijlociu. Cel mai important de precizat, acesta a fost punctul de început al războiului dintre Israel și Palestina, pe care îl vedem desfășurându-se și astăzi în Fâșia Gaza.

1955 - Semnarea Pactului de la Varșovia

La 14 mai 1955, Uniunea Sovietică, Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Germania de Est, Ungaria, Polonia și România au semnat Pactul de la Varșovia. Această alianță militară a fost răspunsul blocului comunist la crearea NATO și a avut ca scop consolidarea apărării colective împotriva amenințărilor occidentale. Pactul de la Varșovia a jucat un rol crucial în contextul Războiului Rece, influențând echilibrul de putere global și politica de securitate a Europei timp de mai multe decenii.

1987 - Decesul actriței Rita Hayworth

Actrița americană Rita Hayworth, cunoscută pentru rolurile sale din filmele "Blood and Sand" și "Gilda", a murit la 14 mai 1987. Hayworth a fost una dintre marile vedete ale Hollywood-ului din anii '40 și '50, renumită nu doar pentru talentul său actoricesc, ci și pentru frumusețea sa. Moartea ei a reprezentat o pierdere semnificativă pentru industria filmului și pentru fanii săi din întreaga lume.

1989 - Proteste la Tiananmen

În ajunul vizitei liderului sovietic Mihail Gorbaciov în China, zeci de mii de oameni s-au adunat în Piața Tiananmen din Beijing pe 14 mai 1989, cerând reforme democratice. Aceste proteste au culminat cu reprimarea brutală din iunie 1989, marcând un moment critic în istoria contemporană a Chinei și subliniind tensiunile dintre dorințele populare de democratizare și politica autoritară a guvernului chinez.

1998 - Moartea lui Frank Sinatra

Pe 14 mai 1998, a murit Frank Sinatra, unul dintre cei mai influenți cântăreți și entertaineri americani. Sinatra, cunoscut pentru hituri precum "My Way" și "New York, New York", a lăsat în urmă un vast patrimoniu muzical și cultural. Moartea sa a fost un moment de reflecție asupra unei cariere impresionante care a influențat multiple generații de artiști și fani.

2001 - Victoria electorală a lui Silvio Berlusconi

La 14 mai 2001, Silvio Berlusconi a câștigat alegerile generale din Italia, formând cel de-al 59-lea guvern al țării de după 1945. Victoria sa a consolidat dominația alianței de dreapta în politica italiană și a marcat începutul unui nou mandat controversat caracterizat de reforme economice și juridice contestate, dar și de numeroase scandaluri politice.

2003 - Eliberarea turiștilor europeni în Algeria

Forțele armate algeriene au eliberat, pe 14 mai 2003, 17 turiști europeni care fuseseră răpiți de militanți islamiști în Sahara. Acest incident a subliniat riscurile terorismului în regiune și a evidențiat eforturile guvernelor de a combate grupările extremiste.

2004 - Reinstaurarea președintelui sud-coreean Roh Moo-hyun

Curtea Constituțională din Coreea de Sud a decis pe 14 mai 2004 reinstaurarea președintelui Roh Moo-hyun, anulând votul parlamentului pentru a-l demite.

2005 - Pascal Lamy, noul lider al Organizației Mondiale a Comerțului

Fostul comisar european pentru comerț, Pascal Lamy, a fost numit pe 14 mai 2005 noul director general al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), după ce ultimul său rival s-a retras din cursă. Alegerea sa a fost considerată un pas important pentru reformarea și consolidarea OMC.

2006 - Idriss Deby, câștigător al alegerilor prezidențiale din Ciad

Pe 14 mai 2006, Idriss Deby a fost declarat câștigător al alegerilor prezidențiale din Ciad, asigurându-și al treilea mandat de cinci ani. Victoria sa a venit în ciuda acuzațiilor de fraudă electorală și a instabilității politice din țară.

2011 - Manchester United, campioană a Angliei

Echipa de fotbal Manchester United a fost încoronată pe 14 mai 2011 campioana Angliei pentru a 19-a oară, stabilind astfel un nou record. Acest succes a consolidat statutul clubului ca unul dintre cele mai de succes din istoria fotbalului britanic.

