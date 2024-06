Avantajul lui Neil Lennon la Rapid. "Mutarea asta este foarte bună"

Nord-irlandezul Neil Lennon a fost alesul lui Dan Şucu pentru funcţia de antrenor principal la Rapid, după despărţirea de Cristiano Bergodi şi interimatul lui Bogdan Lobonţ. Mulţi au pus, însă, sub semnul întrebării adaptarea lui Lennon la Rapid, în ciuda CV-ului bogat pe care îl are.



"Sunt de părere că antrenorii de anumită naţionalitate sunt mai conectaţi la unele ligi decât alţii. România este similară ţărilor mediteraneene, deci avem o mentalitate similară. Eu am avut ocazia să antrenez în multe ţări, cum ar fi România, Ungaria, Slovacia, Cipru, Finlanda. Pentru un italian, să se adapteze la fotbalul finlandez, e foarte dificil.



Cred că fotbalul românesc e foarte diferit de fotbalul scoţian. Nu înseamnă că aici se face o treabă bună sau o treabă mai puţin bună. E un fotbal diferit, fanii, media, jucătorii, văd sportul diferit. Astfel, să fii din Scoţia în România e dificil. Dar el a antrenat în Cipru, iar mentalitatea de acolo, legat de fotbal, e similară celei din România. Deci are şanse 50-50%. Dacă ar fi venit direct din Scoţia, ar fi fost dificil să se adapteze. Dar, având experienţa din Cipru, cred că ştie la ce să se aştepte", a declarat Giovanni Costantino la DC Sport.

