Aurelian Temișan: „Succesul e ca un drog, te poate îmbăta, astfel încât să te pierzi fără să-ți dai seama” / VIDEO

Aurelian Temișan este invitatul săptămânii în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor” de la Spectacola și DC News.

Cu o carieră impresionantă în industria muzicală, care se întinde deja pe 34 de ani, dar și cu multe roluri jucate în diferite piese de teatru celebre, Aurelian Temișan a reușit, de-a lungul timpului, să cucerească inimile publicului său, care i-a rămas fidel până în ziua de astăzi.

„Cine sunt” este cel mai nou single semnat de către îndrăgitul artist, care ne va răspunde chiar în platoul Spectacola la această întrebare.

„Sunt fericit cu ceea ce sunt, cu ceea ce am, știu că pot mai mult, am răbdare, mă simt un pic imediat după începutul carieri, nu după 34 de ani. Mă simt ca un sportiv care și-a făcut încălzirea și stă la start pentru a pleca în cursa vieții. Sunt echilibrat, liniștit, agitațiile pe care le am în viață sunt mai mult profesionale, iar viața nu o mai iau atât de în serios. Sunt extrem de serios de fel, cam ăsta sunt eu”, ne va spune Aurelian Temișan în cadrul emisiunii.

Urmează și un concert important pentru artist, care va avea loc la Opera Națională, pe data de 14 noiembrie. „Eu nu mai sunt cel de ieri” va aduce publicului în față o introspecție a carierei impresionante a artistului, unde vor fi interpretate cele mai memorabile melodii ale sale, însă se pregătesc și multe alte surprize, ne promite Aurelian Temișan.

În toată această reușită, familia a jucat un rol extrem de important, iar tatăl său a fost cel care i-a călăuzit pașii spre muzică. Chiar dacă visa să se facă fotbalist când era mic și a cochetat extrem de mult cu sportul, în final, acesta a fost nevoit să aleagă, dorindu-și ca acest domeniu să fie cel care îl consacrează, lucru care s-a și întâmplat. Solistul, la rândul său, încearcă să-i ofere același sprijin fiicei sale, care are un talent nativ muzical ce nu trebuie ignorat, însă Aurelian Temișan spune că nu-și dorește să o influențeze niciun pe micuța care are mai mult tangențe cu actoria, până acum.

Cu toate acestea subiecte interesant, dar și cu multe altele, vă așteptăm vineri, 10 noiembrie, la ora 19. De asemenea, Aurelian Temișan a răspuns și celor 20 de întrebări din „Oracolul Vedetelor”, care îți vor permite să-l cunoști mult mai bine pe artist.

Nu ratați Oracolul Vedetelor, de vineri, 10 noiembrie, de la ora 19:00. Emisiunea va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola și DC News dar și pe DC News TV.

