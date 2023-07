Au murit încercând să salveze pe alţii. Doi piloți eroi au sfârşit în mod tragic după ce avionul lor s-a prăbuşit în Karystos

Doi piloți au murit în mod tragic după ce aeronavă de stingere a incendiilor în care se aflau s-a prăbușit, marți, în timp ce opera în Karystos, Evia. „Ambii piloţi sunt morți”, a raportat Kontra News .

A Canadair-style water bomber with "at least two people on board" crashed while battling a forest fire in #Greece, southern Evia, fire service spokesman Yannis Artopios told AFP pic.twitter.com/R9zA3H9kxE