Atenție unde parchezi, se fură scutere Glovo. Ce ar trebui să faci

Există o piață a motocicletelor în București, în sensul infracționalității?

"Nu avem nicio piață în București. Nu se fură motociclete, ci scutere. (N.r., Se fură scutere), dar să știți că sunt acele furturi, pentru că orice sesizare trebuie înregistrată și documentată, indiferent de modul de expunere de către persoana vătămată. Sunt acele scutere folosite la livrarea tip Glovo. Pentru că merge în bloc să lase (n.r., pachetul pe care-l livrează), i-a dispărut unui alt cetățean cu intenție materială (n.r., scuterul)...", spune comisarul Tudose Adrian.

"Eu nu cunosc (n.r., lucruri în materie de) scutere. Și le vedem pe stradă. Aceste scutere pot fi luate pur și simplu sau se și pornesc foarte simplu ca să poată să fugă așa hoții cu ele?", întreabă Laura Duță.

"Majoritatea sunt împinse", spune comisarul Tudose Adrian.

"Și ce fac pe ele? Bănuiesc că nu au nici un preț așa mare?", mai întreabă Laura Duță.

"Nu. Majoritatea scuterelor le găsim. Asta spun: că nu există o piață. În ziua de astăzi suntem ajutați (n.r., să le găsim), ca să zic așa, de sistemele de tehnologie, de sistemele video", mai spune comisarul Tudose Adrian.

Infracțiuni conexe anchetate de poliție

"Mai avem aceste genuri de infracțiuni, conexe traficului internațional: e vorba de înșelăciune, tăinuire, abuzul de încredere, falsurile - toate categoriile de falsuri. Aș putea spune că aici ar fi o infracționalitate puțin mai mare.

Pentru că lumea este tentată mai mult să-și cumpere o mașină second hand decât un autoturism nou. Și atunci apelează la aceste site-uri de specialitate sau văd pe stradă și merg și sunt interesați de achiziționarea acestui autoturism.

Aici, mare atenție: Asta spuneam (n.r., cum decurg lucrurile în practică): Dom'le, știți, eu am verificat mașina. Am fost la RAR cu ea. Am depus toate diligențele de cumpărător de bună-credință.

Dar contractul de vânzare-cumpărare, la recomandarea celui care mi-a vândut-o (n.r., mașina), nefiind proprietar, spune: dom'le, eu n-am mai vrut să trec acest autoturism pe la administrația financiară — iar aceasta este o obligație.

(N.r., Iar acesta este sfatul meu pentru cei ce doresc să achiziționeze o mașină prin intermediari): Uitați, vă recomand să facem contractul de vânzare-cumpărare între cetățeanul străin și dumneavoastră în mod direct", adaugă șeful Serviciului de furturi auto din cadrul Poliției Capitalei.

