Atenție! Ketchup cu până la 6 E-uri și doar 6% concentrat de roșii

În total au fost analizate 64 de produse, de la următorii producători/distribuitori:

România Hypermarche SA

Carrefour România SA,

Lidl Discount SRL,

Auchan România SA,

C. Profi Rom Food S.R.L.

Kaufland Romania SCS

Selgros Cash&Carry SRL

Rewe România SRL.

Orkla Foods România,

SC Nordic Import Export Co SRL

C. European Food S.A.

C. MGC International Investments S.R.L.

SC Sahprod Meteor SRL

C. Univer Product S.R.L.

Unilever South Central Europe SA

Dawtona Sp. Z.o.o.

C. Sitemani S.R.L.

Kyknos Greek Canning Company

Mantegna Beverage SRL

Ca urmare a centralizării și analizării informațiilor ce se regăsesc pe etichetele produselor, InfoCons transmite:

Din punct de vedere al procentajului de roșii din compoziția ketchup-lui:

Piure de roșii/pastă de tomate într-o proporție cuprinsă între 12 și 83% din compoziție

Concentrat de tomate într-o proporție cuprinsă între 6 și 73% din compoziție

G roșii/100g ketchup într-o proporție cuprinsă între 126 și 180% din compoziție

Din punct de vedere al aditivilor alimentari regăsiți în ketchup:

06% din produse au în compoziție E-uri (aditivi alimentari);

Numericul de aditivi alimentari variaza intre 0 – 6:

13% din produse au în compoziție 6 E-uri;

5% din produse au în compoziție 4 E-uri;

7% din produse au în compoziție 3 E-uri;

5% din produse au în compoziție 2 E-uri;

25% din produse au în compoziție 1 aditiv;

94% din produse nu au în compoziție E-uri;



Din punct de vedere al tipurilor de aditivi alimentari regăsiți frecvent în ketchup situația se prezintă astfel:

37% dintre produsele studiate au avut în componență sorbat de potasiu (E202);

49% dintre produsele studiate au avut în componență benzoat de sodiu (E211);

34% dintre produsele studiate au avut în componență acid citric (E330);

Sorbatul de potasiu (E202) - este un aditiv alimentar din categoria conservanţilor. Pentru uz industrial se obţine prin procedee chimice, fiind sarea de potasiu a acidului sorbic E 200.

Benzoat de potasiu (E211) - Aditiv alimentar din categoria conservanţilor chimici, prezent în mod natural în fructe sub formă de boabe, ciuperci, scorţişoară, cuişoare etc.

Acid citric (E330) – Aditiv alimentar din categoria regulatorilor de aciditate, fiind utilizat şi ca aromatizant. Potenţează efectul antioxidanţilor şi gelificanţilor şi contribuie la formarea emulsiilor. în mod natural, acidul citric se găseşte în fiecare celulă vie.

Toate produsele studiate au avut pe etichetă informațiile nutriționale.

Valoarea energetică este cuprinsa între 31 kcal și 117 kcal.

Cantitatea de grăsimi variază între 0g și 0,07g.

Cantitatea acizilor grași saturați este cuprinsă între 0g și <0.5g.

