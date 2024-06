”Asta ne spun cetățenii”. Ce mesaje a primit Nicolae Ciucă în teritoriu: De ce să nu ne păstrăm aceste tradiţii şi elemente de valoarea identitară?

"Venim după aproape trei ani de guvernare sub auspiciile unei coaliţii politice. Am reuşit ca, de la nivel central, să transmitem acest mesaj către filiale şi, totodată, am avut ca abordare strategică în campanie mesajul constructiv, mesajul pe realizări, pe fapte. Nu cel negativ, pentru că nu ne foloseşte la nimic. Ne găsim într-un context destul de complicat din punct de vedere al securităţii.

Discuţiile cu cetăţenii să ştiţi că, de cele mai multe ori, se opreau pe subiectul siguranţei - "Vrem siguranţă! Vrem stabilitate! Vrem echilibru!" Asta ne spun cetăţenii. De aceea şi campania a fost planificată şi derulată sub auspiciile acestui echilibru şi acestui comportament absolut civilizat. Până la urmă, este datoria noastră, a clasei politice, să dăm acest mesaj către oameni.

Poporul român nu este un popor care să fie foarte violent. Nu am avut niciodată violența ca o caracteristică. Noi am fost oameni care am ştiut să depășim momentele grele, inclusiv, vă aduceţi aminte, în satul românesc, când cineva nu reuşea să o scoată la capăt, se făcea acea clacă, oamenii se duceau şi se ajutau unii pe alţii. De ce să nu ne păstrăm aceste tradiţii şi elemente de valoarea identitară?", a spus Nicolae Ciucă, în emisiunea DC Votez, de la DCNews TV.

