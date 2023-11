Cea de-a 12-a ediție a Aspen – GMF Bucharest Forum, eveniment organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the United States, va avea loc în perioada 9 – 10 noiembrie 2023, la București. DCNews transmite live evenimentul.

O conferinţă anuală emblematică pentru diplomația publică, de importanţă strategică în regiunea Mării Negre, Aspen – GMF Bucharest Forum va reuni lideri politici globali şi regionali, reprezentanți de top ai sectorului privat şi experţi de renume, oferind o platformă pentru dezbateri actuale şi provocatoare, abordând teme complexe într-un context regional și internațional dinamic și volatil.

Ediția din acest an se va concentra pe transformările și provocările pe care războiul din Ucraina le-a generat la nivel internațional.

Printre temele care vor fi dezbătute se numără:

Noua arhitectură politică şi economică europeană şi rolul Europei Centrale, de Sud-Est și de Est

Perspectivele pentru pace în Ucraina și pentru securitate şi stabilitate regională

Democrația într-o lume divizată

Reziliența și regionalizarea lanțurilor de producție

Inovația, noile tehnologii şi rolul acestora în relaţiile dintre marile puteri

Piețele financiare și rezilienţa regională

Tranziţia verde şi securitatea energetică în UE şi în regiune.

Pentru detalii suplimentare despre eveniment și lista speakerilor consultați agenda aici: https://aspeninstitute.ro/event/aspen-gmf-bucharest-forum-2023/

Evenimentul va fi transmis LIVE, joi și vineri, 9 și 10 noiembrie, începând cu ora 09.00.

