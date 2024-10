Artistul Sergiu Cioiu spune de ce a plecat din România în Canada. Totul a pornit de la un spectacol care nu a mai fost difuzat

"M-am despărțit de glie în dorința mea de a cunoaște mai bine lumea și într-un moment în care, poate, eram puțin nedumerit.

Cred că era cu 40 de ani în urmă, ca să zic așa. Deci eu m-am reîntors câte o jumătate de an, câte o jumătate de an, din 2016, încoace. Deci să tot fie șapte-opt ani. Și în decursul acestor șapte-opt ani, câte o jumătate de an, câte trei luni, trei luni, în fiecare an, am reușit să mă reconectez la propria mea meserie, pe care o părăsisem cu 40 de ani în urmă, într-un moment în care ceva m-a durut, ceva m-a supărat. Faptul că, deși terminasem un recital deosebit de bine făcut, pe care îl regizase Andrei Brădeanu, un regizor de televiziune extraordinar, văzând treaba terminată, n-am înțeles de ce acel spectacol n-a fost difuzat. Și, întrucât țineam foarte mult la acest spectacol, poate m-am înfuriat, poate m-am...

Am plecat, da. Am simțit că trebuie să respir altfel și că poate voi fi bine inspirat plecând.

N-aș putea să spun că am fost bine inspirat, întrucât a pierde contactul cu rădăcina și cu oamenii care au devenit spectatorii tăi în calitatea unui artist de scenă, e grav, nu poți să refaci. După peste 30 și ceva de ani se rupe ceva, se schimbă generațiile și nu mai ai același impact. Chiar dacă oamenii care vin la spectacolele mele sunt foarte bucuroși, pleacă fericiți din sală și eu reușesc să stau pe scenă peste o oră și jumătate, câteodată chiar peste două ore, ceea ce înseamnă că ei nu se plictisesc, tot aplaudă, tot cer, tot cer. Însă tineretul, acei tineri de la 17 ani în sus, până la 40, 50, aș zice că nici nu mă cunosc", a declarat Sergiu Cioiu la Avangarda, podcast moderat de Ionuţ Vulpescu.

A cântat pe versurile lui Alexandru Mandy și Marin Sorescu; a plecat în Canada, dar s-a întors în România iubirilor lui, muzica, poezia și teatrul. E un artist total, iar inima multora dintre noi e legată de timbrul său fenomenal intonând Charles Aznavour. Invitat la podcastul Avangarda, Sergiu Cioiu vine la microfonul poveștilor cu tâlc și mărturiilor exclusive din viața privată, care a stat departe de reflectoare. În premieră în dialog cu fostul ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu, artistul Sergiu Cioiu explică motivele care l-au determinat să părăsească România în urmă cu 40 de ani și bucuria de a fi din nou împreună cu soția sa, balerina si coregrafa Maria Mitrache Bokor. Sergiu Cioiu a dezvăluit detalii din viața copiilor lor și amintiri prețioase din spectacolele în care nu de puține ori, elegiile lui Nichita și umorul lui Sorescu au ajuns la public pentru că muzica lui le-a făcut mai vii și mai sonore. Tot în cadrul acestui podcast, Sergiu Cioiu a explicat de ce simte că „viața-videoclip” e metafora societății noastre și care e relația cu publicul de toate vârstele. O întâlnire excepțională, din care nu lipsesc recitarea poeziilor lui Romulus Vulpescu și Lucian Avramescu și intonarea unor șlagăre ale lui Sergiu Cioiu, toate, la același microfon al lumii culturale, la podcastul Avangarda, cu Ionuț Vulpescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News